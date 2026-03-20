Sylvia Pasquel se defiende y habla sobre aplicar la eutanasia a Silvia Pinal tras crisis de salud

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante mexicana, Sylvia Pasquel, recientemente brindó una entrevista para Univisión, en la que se defiende y a su familia, en medio de las acusaciones de aplicar eutanasia a su madre, la querida artista y 'Última Gran Diva del Cine de Oro', Silvia Pinal, después de haber enfrentado severa crisis de salud a finales del año 2024, ¿acaso confirmó la drástica medida?

El pasado 28 de noviembre del 2024 el mundo del espectáculo se vistió de un triste luto al confirmarse que la reconocida creadora de Mujer, Casos de la Vida Real, había perdido la vida a sus 94 años de edad, después de varios días hospitalizada, donde recibió atención médica por un cuadro de neumonía, que al final ocasionó el colapso de sus dos pulmones, según los informes dados, mientras que estuvo acompañada por su familia.

Pero, pese a que las hijas de la actriz de filmes como Viridiana y El Inocente, fueron sinceras con las causas del deceso, hace unos días a través de las redes sociales, comenzó a viralizarse un video en el que se le acusa a la 'Pasquel' que con apoyo de Alejandra Guzmán, solicitaran la eutanasia para su madre, o sea, que los médicos le aplicaran una inyección para que dejara de respirar y así pasar a mejor vida, en medio de su crisis de salud.

Sylvia Pasquel pide alto a los chismes sobre su familia y aclara la razón por la cual no estuvo en el cumpleaños familiar. uD83DuDCA5uD83DuDC40#VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m. por Azteca UNO.

.uD83DuDC49uD83CuDFFC Azteca UNO EN VIVOhttp://bit.ly/VivoVLA pic.twitter.com/gWZWjoduxt — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) March 3, 2026

Por este motivo, a través de una entrevista para el programa Montse y Joe, negó de manera rotunda que ella o la intérprete de Reina de Corazones solicitaran la eutanasia para su madre, asegurando que el video que circula fue generado con Inteligencia Artificial y no se debe de creer nada de su contenido: "Hicieron un video con inteligencia artificial donde decían que mi hermana Alejandra y yo habíamos decidido practicarle la eutanasia a mi mamá".

Finalmente, la actriz de Los Ricos También Lloran, hizo un llamado a los usuarios para verificar el origen de los contenidos que consumen en internet y evitar compartir información no confirmada y falsa, recalcando de nueva cuenta, que ella, los hijos, nietos y hasta bisnietos de Silvia estuvieron presentes en todo este proceso de su salud, cuidándola hasta que Dios fue el que decidió llevársela de este mundo.

Fuente: Tribuna del Yaqui