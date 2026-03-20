Tras escándalo de infidelidad, Ana Bárbara correría de su hogar a Ángel Muñoz y estarían divorciándose

Ciudad de México.- A tan solo unos cuantos días de que se destapara escándalo de infidelidad de su pareja por poco más de 12 años, la reconocida cantante de rancheras mexicana, Ana Bárbara, aparentemente tomaría la decisión de que habrían corrido de su hogar al polémico agente de aduanas de Ángel Muñoz, mayormente conocido como el prometido de la cantante, y que al parecer estarían en medio del proceso de divorcio

Como se sabe, hace un par de días que en el programa El gordo y la flaca, se compartió una entrevista con Adriana Tovar, periodista costarricense, brindó una entrevista en la que confesó que tenía desde septiembre del 2025 en una relación extramarital con el agente de aduanas, afirmando que él le aseguraba que ya no deseaba estar al lado de la intérprete de Lo Busqué, a causa de que él querría ser padre de hijos propios y ella ya no podría.

Aunque Muñoz mediante su abogado, Guillermo Pous lanzó una clara amenaza en contra de la joven para que dejara de hablar del tema, la presentadora dejó en claro que no temía a estas advertencias, sino que en realidad tenía pruebas para demostrar todo y no se detendría y si seguía por ese camino Muñoz, iba a seguir exponiéndolo, y para establecer su punto compartió audios de Ángel en el que arremete en contra de la 'Reina Grupera' y afirma que ya no la ama y la quiere abandonar.

Ahora, en medio de todos estos dimes y diretes, el periodista Alex Rodríguez, durante un programa, afirmó que la creadora de Fruta Prohibida a causa de todo este escándalo que rige su vida personal, no soportó y le exigió al agente de aduanas que abandonara su casa de manera momentánea, hasta que supuestamente ella pudiera organizar su mente y tomar una decisión del futuro: "Me dicen que Ángel ya no responde absolutamente a nadie y que estaría en un apartamento en Beverly Hills", aseguró el periodista.

Finalmente, se ha dicho que aunque se desconoce desde cuando le pidió que abandonara su hogar desde hace poco más de 12 año, en el programa de Siéntense Quién Pueda, Alex declaró que los dos hijos mayores de Ana Bárbara, Emiliano Gallardo Ugalde y José María Fernández Ugalde, fueron la que aparentemente la obligaron para que tomara esa decisión, ya que supuestamente desean que se aleje de Ángel y que no vuelva a permitir que entre a su vida.

Fuente: Tribuna del Yaqui