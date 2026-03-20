Trump y Netanyahu lamentan la muerte de Chuck Norris, reconocido simpatizante del Partido Republicano

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció sobre la muerte del actor y experto en artes marciales Chuck Norris, quien falleció el pasado jueves 19 de marzo a los 86 años. En lo que respecta al polémico republicano, se enteró de la lamentable noticia porque se lo comunicaron los periodistas en los jardines de la emblemática Casa Blanca.

"Chuck Norris era un gran tipo. Un tipo duro y un gran seguidor mío. No quisieras pelear con él", fueron las palabras del neoyorquino, quien también aprovechó el momento para enviar sus condolencias a los familiares y seres queridos. Cabe recordar que la estrella de cine conoció a Trump el 24 de marzo de 1991 en Los Angeles Memorial Sports Arena, durante el evento de lucha libre WrestleMania VII.

Apoyaba a los republicanos

De hecho, durante una entrevista, Norris contó que anteriormente estaba afiliado al Partido Demócrata; sin embargo, en 2016 mostró un apoyo sutil a Trump. Además, es importante destacar que previamente respaldó a Mike Huckabee y al senador de Texas, Ted Cruz. "Los demócratas fueron demasiado a la izquierda y los republicanos se movieron a la posición que los demócratas tenían hace 40 años", expresó Norris.

Fotografía

Benjamin Netanyahu

A la ola de condolencias se sumó el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien lo definió como "un gran amigo de Israel" y una persona muy cercana, finalizando con un "que su memoria sea una bendición". Entre las figuras que se expresaron sobre la pérdida se encuentran Sylvester Stallone, Dolph Lundgren y Jean-Claude Van Damme, verdaderas leyendas del cine de acción en Hollywood.

Sara and I were deeply saddened to hear of the passing of Chuck Norris, a great friend of Israel and a close personal friend.



Chuck brought martial arts and the warmth of his character to millions around the world.



May his memory be a blessing. pic.twitter.com/LVaulthu50 — Benjamin Netanyahu - ?????? ?????? (@netanyahu) March 20, 2026

"Sara y yo nos entristecimos profundamente al enterarnos del fallecimiento de Chuck Norris, un gran amigo de Israel y un amigo personal muy cercano. Chuck llevó las artes marciales y la calidez de su carácter a millones de personas en todo el mundo. Que su memoria sea una bendición", escribió Netanyahu, quien desde el pasado 28 de febrero de 2026 se encuentra inmerso en un fuerte conflicto con Irán.

Fuente: Tribuna del Yaqui