(VIDEO) Mario Domm pierde la paciencia en concierto de Camila después de que Samo no asistiera al show

Irapuato, Guanajuato.- La noche del pasado jueves 19 de marzo se llevó a cabo la Feria de las Fresas 2026 y con esto reunió a bastantes fans de la exitosa banda mexicana Camila. Sin embargo, a algunos asistentes sorprendió la ausencia del veracruzano Samo, una de las piezas más importantes, ya que el grupo está integrado por él, Mario Domm y el guitarrista y coproductor Pablo Hurtado.

El problema comenzó cuando horas antes del show Samo subió un comunicado a sus redes sociales. Aquí, el músico dijo que no formaría parte del espectáculo, justificando su ausencia con motivos ajenos a su persona. De igual manera, les deseó el mayor de los éxitos a sus compañeros Mario y Pablo, quienes a pesar de la lamentable noticia siguieron adelante e hicieron disfrutar a los guanajuatenses.

"Los motivos corresponden a situaciones propias de las oficinas de management, las cuales no puedo dar a conocer por ética y confidencialidad", escribió sin ahondar en el tema. De hecho, en los comentarios varios seguidores le recomendaron que cambiara de equipo de trabajo, porque además de afectar su carrera les estaba quedando mal a sus fieles admiradores, y se mostraron indignados porque diera esa noticia justo el día del evento.

Comunicado de Samo

Mario Domm estalla contra Samo

Aquellos que siguen a la banda desde sus inicios sabrán que siempre se ha dicho que la relación entre Mario Domm y Samo no es la mejor, al grado que en 2013 el cantante que lanzó su primer sencillo Sin ti el 27 de mayo de ese mismo año decidió salirse de Camila por diferencias personales y profesionales, explorando su faceta como solista, y en 2023 dio la sorpresa de que volvería a los escenarios con sus excompañeros.

¿Samo no quiso ir al show?

Al menos eso dio a entender Mario Domm durante el concierto, cuando dio un discurso que varios interpretaron como una indirecta para su colega: "Hay una persona que es la segunda vez, el segundo concierto que nos deja plantados, yo les tengo una pregunta: esta persona no quiso asistir al concierto, se le explicó esta mañana cuánta gente había viajado para vernos", puntualizó Domm. "La persona no quiere venir, yo estoy cansado de disculparlo y quiero preguntarles a ustedes, ¿debemos cancelar este concierto?, aquí estamos: iluminación, video, músicos, somos 30, falta uno, ¿cantamos o nos vamos a chingar a nuestra madre?".

Fuente: Tribuna del Yaqui