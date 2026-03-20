VIDEO: Sergio Mayer explota a cuestionamientos sobre su nivel de vida: "vengo de clase baja"

Ciudad de México.- El pasaso 18 de marzo, Sergio Mayer Bretón retomó sus labores en el Congreso de México. Esto sucedió tras ausentarse mediante una licencia para integrarse al programa La Casa de los Famosos 2026, transmitido por la cadena Telemundo, donde resultó ser el tercer participante en salir. Al regresar a su escaño representando al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el actor enfrentó preguntas de la prensa referentes a las implicaciones políticas de su ausencia.

Ante las cámaras, el representante reconoció que su decisión de pausar el trabajo legislativo para ingresar a un programa de televisión generó opiniones encontradas entre la ciudadanía y su grupo parlamentario. "Quizá políticamente fue incorrecto y reconozco... Ofrezco una disculpa a la sociedad que se haya sentido ofendida", expresó al hablar de su reincorporación, señalando que volver al recinto legislativo es un derecho fundamentado en la ley.

Durante su encuentro con la prensa, los periodistas preguntaron al legislador sobre sus ingresos y estilo de vida. Ante los cuestionamientos que intentaban contrastar su economía con la de otros sectores de la población, él fue claro al defender su privacidad y rechazó entrar en ese tipo de comparativas, argumentando que cada ciudadano tiene necesidades distintas.

Mi situación económica no es un asunto de interés público y no tengo la obligación de rendir cuentas sobre mi dinero a terceras personas", afirmó Mayer.

El político y actor Sergio Mayer ofreció disculpas tras reconocer que realizó declaraciones inapropiadas en el ámbito político. Asimismo, reiteró su disposición de mantener un discurso respetuoso.#tsvnoticias #Política #Declaraciones #México pic.twitter.com/4iUofTgFbt — TSVNoticias (@TsvNoticias) March 20, 2026

Dice que viene de clase baja

Para sustentar el derecho a buscar mejores oportunidades, Mayer decidió compartir recuerdos sobre su infancia en la zona oriente de la Ciudad de México. Explicó que su familia atravesó momentos de profunda carestía y relató que, tiempo atrás, emigraron a Estados Unidos sin documentos, lo que ocasionó una deportación.

"Vengo de la clase baja, yo vengo de Iztapalapa, yo sé lo que es tener falta de comida. Mi papá era carnicero, fue chofer, vivíamos en una situación precaria", mencionó para evocar sus raíces. De este modo, justificó su interés por mejorar el entorno de los suyos sin ser juzgado por su desarrollo económico a lo largo de los años.

Sergio Mayer no solo es una basura de Diputado, también es una basura de persona.



Morena empoderando a este tipo de pendejos desde 2014. pic.twitter.com/Bw31bPSC1N — KIKE MIRELES ?? (@kikemireles) March 20, 2026

Problemas con Morena

El regreso del diputado ocurre en medio de un procedimiento interno. Un día antes de reanudar su labor en la Cámara, el representante no asistió a una reunión convocada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. Dicho órgano decidió suspender temporalmente sus derechos políticos mientras analiza de manera detallada si la imagen del movimiento resultó afectada por sus acciones recientes.

El partido político evalúa los reglamentos vigentes para determinar los siguientes pasos. Al finalizar el intercambio con los reporteros y ser cuestionado sobre la posibilidad de solicitar nuevas licencias en un futuro para unirse a más proyectos de entretenimiento, el actor reconoció con franqueza que no descarta esa alternativa.

Fuente: Tribuna del Yaqui