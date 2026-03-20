¿Viene dinero? Horóscopo Chino para este viernes 20 de marzo del 2026, día de la Serpiente de Agua Yin

Ciudad de México.- El Horóscopo Chino acaba de renovarse, por lo que ahora se encuentra regido por el Año del Caballo de Fuego, y ahora, los expertos en astrología oriental, han revelado que es que lo que te depara tu signo del zodiaco chino, según tu año de nacimiento, para este viernes 20 de marzo del 2026, en el que es el día de la Serpiente de Agua Yin, ¿acaso vendrá el amor a tu vida o habrá suerte en el dinero?
Contrario al horóscopo tradicional, como el de Mhoni Vidente, que va de Aries a Piscis, en este se basan en 12 animales cíclicos, Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo que no es por mes, sino por el año de nacimiento, basado en el calendario lunar, cada año se combina con uno de los cinco elementos, que son madera, fuego, tierra, metal, agua, creando un ciclo de 60 años, que rotan cada dos años.
Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)
Cuando eliges bien el momento, tus decisiones suelen ser mucho más efectivas, por lo que es importante que no sobre pienses las cosas y en caso de decisiones importantes, no respondas de inmediato, pues la Serpiente y el Agua Yin despiertan tu capacidad para detectar intenciones ocultas o cambios sutiles en el entorno.
Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)
El Agua Yin favorece reflexiones profundas sobre temas que vienes postergando, por lo que conviene que hables poco y escuches a las personas a tu alrededor, para encontrar una respuesta valiosa.
Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)
El Agua Yin puede hacerte más consciente de ciertos detalles emocionales o estratégicos, y la Serpiente te invita a mirar con más atención antes de moverte.
Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)
Una charla tranquila podría ayudarte a ver algo desde otra perspectiva, si escuchas con atención, podrías descubrir algo importante, en especial porque el Agua Yin amplifica tu intuición y te permite comprender situaciones con mayor profundidad.
Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)
La Serpiente te propone observar antes de actuar, y el Agua Yin te da herramientas para hacerlo con inteligencia. por lo que es importante que confíes en tu intuición al esperar resultados.
Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)
El Agua Yin potencia tu percepción y te permite captar lo que otros pasan por alto, por lo que cuando el día responde a tu propio signo, todo se vuelve más nítido, o al menos así se siente.
Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)
Quizás descubras el motivo real detrás de una reacción o una decisión reciente, debido a que el Agua Yin te ofrece claridad emocional y la energía del día puede parecerte lenta o incluso un poco densa.
Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)
Tal vez sientas ganas de escribir, crear o simplemente pensar en silencio, debido que la Serpiente en el Agua Yin favorece la introspección y las ideas que nacen desde la sensibilidad.
Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)
La Serpiente juega a otro ritmo, más estratégico, y el Agua Yin te invita a adaptarte, pues tu mente rápida puede encontrar hoy un desafío interesante, por lo que es importante que aprendas a esperar.
Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)
El Agua Yin te permite ver con claridad aspectos que antes parecían confusos, por lo que te conviene a evitar juicios apresurados, y es un buen momento para ordenar ideas o tomar decisiones con mayor seguridad.
Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030)
El Agua Yin activa tu intuición, pero también puede generar dudas si no se canaliza bien, por lo que es importante que no todo es lo que parece a primera vista.
Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)
No es un buen momento para tomar decisiones importantes, por lo que conviene rodearse de tranquilidad y evitar conflictos, ya que la incompatibilidad con la energía del día puede hacer que algunas emociones se sientan más intensas.
Fuente: Tribuna del Yaqui