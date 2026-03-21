Bryan Mouque anuncia su salida definitiva de CD9; reveló todos los motivos de su decisión

Ciudad de México.- Bryan Mouque, quien fuera una pieza fundamental de CD9 desde sus orígenes, anunció que ya no forma parte de la agrupación. A través de un texto difundido en su perfil de Instagram, el cantante señaló que este paso responde a una necesidad de ser fiel a sí mismo. Aunque reconoce que la banda representó años de aprendizaje y vivencias que atesora, sus prioridades han cambiado hacia un enfoque de estabilidad personal.

Uno de los puntos de su retiro es el cuidado de su salud, pues el artista fue claro al señalar: "También entendí que mi salud mental y física deben estar por encima de cualquier proyecto". Esta declaración resalta la importancia de buscar tranquilidad interna ante las altas exigencias que demanda la industria musical y las giras constantes. Además del bienestar físico, Mouque mencionó que el entorno de trabajo ya no resultaba compatible con su visión creativa.

Según su explicación, sentía que no contaba con el lugar adecuado para desarrollar su potencial de forma plena. Al respecto, afirmó: "Donde mi voz, mi esencia y mi participación fueran respetadas como deberían. Y cuando eso pasa, quedarse deja de ser una opción". A pesar de cerrar este capítulo, aseguró que su camino en la música continúa. Su interés ahora reside en consolidar su propuesta como solista, buscando un vínculo genuino con su audiencia. Para este proceso, cuenta con el respaldo de personas que ya conocen su forma de trabajar. Mouque aseguró:

Voy a continuar esta nueva etapa acompañado del mismo equipo que ha estado desde el inicio de mi proyecto solista, un equipo que cree en mí y en lo que estamos construyendo".

uD83DuDC94uD83CuDFA4 ¡El fin de una era! Bryan Mouque sacudió las redes al anunciar su salida definitiva de CD9 con un mensaje muy personal. pic.twitter.com/ZepcetW2Po — quenewstelehit (@quenewstelehit) March 21, 2026

Este anuncio surge en un momento complejo para el grupo. Hace poco, otro integrante, Freddy Leyva, enfrentó señalamientos por mensajes en redes sociales. Aunque Leyva negó los hechos y pidió no sacar de contexto la información difundida, el suceso provocó una suspensión en sus labores grupales. Por su parte, Mouque aclaró en una charla reciente que su salida no fue algo repentino, sino una resolución meditada. Confirmó que habló con sus compañeros el pasado 18 de marzo para informarles sobre su postura.

Respecto a cómo tomaron la noticia los demás cantantes, Mouque manifestó empatía por el impacto que su partida genera: "Probablemente ellos también estén tristes y decepcionados de mí. Yo solo quiero lo mejor para todos". También reveló haber recibido un diagnóstico sobre su estado mental, admitiendo que el agotamiento llegó a un límite difícil de manejar. Aclaró que, aunque en las redes sociales las situaciones pueden parecer sencillas, la realidad interna era distinta.

Con este cambio, Alan Navarro, Alonso Villalpando y Jos Canela permanecen al frente de CD9. Hasta ahora, no existe un pronunciamiento por parte de los miembros restantes sobre el futuro del grupo sin Mouque. El artista finalizó pidiendo a los seguidores que mantengan su apoyo a los tres integrantes que siguen en pie, mientras él busca un espacio donde pueda ser escuchado.

Fuente: Tribuna del Yaqui