¿Duro golpe a los azules? Conoce quién gana la Supervivencia en 'Exatlón México' y la eliminada

Ciudad de México.- Se está cerca de que acabe la semana 25 en la competencia del Exatlón México, y por ende, ha llegado el momento de despedir a uno de sus atletas. Ante esto, según los spoilers para próximo domingo 22 de marzo del 2026, ya se sabría cuál de los equipos perdería a una de sus atletas en la zona de riesgo, siendo vencida en el Duelo de Eliminación, pues se ha filtrado quienes ganarían la Supervivencia y quién será eliminada, ¿acaso viene duro golpe azul?

Cada domingo, en el reality deportivo de TV Azteca, se decide qué atletas deberán de despedirse de la competencia, en base al ya conocido sistema de que cada semana se alterna entre hombres y mujeres, pero debido a que las reglas cambiaron, en esta semana 25, dado a que los azules han perdido a dos atletas seguidos, Natali Brito y Ernesto Cazares, los hombres rojos siguen en riesgo y las mujeres azules.

Ahora, según los spoilers del canal de YouTube de Proyecto TV, se dice que los rojos van a vivir un momento sumamente tenso, debido a que pese a que ganarían la segunda Supervivencia del domingo 22 de marzo, para definir un Duelo de Eliminación entre tres mujeres del equipo de Koke Guerrero, la realidad es que estos darían una pelea impresionante que los haría tambalear y casi hacer que se disputen en un mini game.

Evelyn y Koke hacen una dinámica con los Azules para que confíen nuevamente en ellos ¡y hasta se divirtieron! uD83DuDC4F#ExatlónMéxico Lunes a viernes 8:30 PM, domingos 8:00 PM, por Azteca UNO. pic.twitter.com/PbKWd5EkfU — Exatlón México (@ExatlonMx) March 21, 2026

En cuanto a la eliminación, se dice que la Supervivencia dos va a ser ganada una vez más por los rojos, por lo que Katia Alejandra Gallegos, Valery Carranza y Doris del Moral, irían a eliminación, resultando ser Doris la que deba salir de competencia. Pero según los informes de la mencionada cuenta, al no ser una filtración segura, y dado a que ya han habido cambios de último momento, creen que la segunda Supervivencia sea de los azules, y deban irse a un mini game, que también perderían los rojos.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, la información antes mencionada es solo una especulación y posiblemente se despidan de un César Villaluz o un Benyamín Saracho.

Fuente: Tribuna del Yaqui