Filtran VIDEO de Justin Timberlake al ser arrestado en NY en estado de ebriedad; se resistió a la prueba

Nueva York, Estados Unidos.- El reconocido cantante estadounidense, Justin Timberlake, de nueva cuenta está en el centro del escándalo, debido a que en redes sociales se filtró el video, en el que se puede ver al famoso y querido artista al momento de que es arrestado en estado de ebriedad en Nueva York, y también cuando este de manera pacífica se resiste a la detención y a la prueba de alcohol.

El reconocido intérprete de Mirror, en el año del 2024 vivió uno de los momentos más polémicos de su vida, pues lo que se suponía que sería solo un llamado de atención policial por cometer una infracción de tránsito menor, se volvieron en delitos más severos, debido a que se descubrió que estaba manejando bajo los efectos del alcohol y posiblemente de sustancias nocivas para la salud, o sea, drogas.

Este arresto ocurrió el 18 de julio del 2024, y en el video capturado por la cámara corporal de uno de los oficiales, muestra como lo detienen porque se pasó una señal de alto, y al acercarse con el exintegrante de Nsync, este le responde en el auto que es Justin Timberlake, le enseña su identificación, pero despertó la sospecha de haber ingerido sustancias alcohólicas, por lo que amablemente lo hicieron bajar del vehículo y hacerles pruebas de equilibrio, que falló en cada ocasión.

Body cam footage from Justin Timberlake’s 2024 DWI arrest in Sag Harbor has been released. pic.twitter.com/J95hWFKHS4 — Pop Crave (@PopCrave) March 21, 2026

Dado a este motivo, uno de los oficiales llegó con el alcoholímetro para poder descubrir si estaba ebrio, pero este, cuando llegaron con el artefacto, dijo "vamos hombre", y se negó rotundamente, aunque en ningún momento fue agresivo, por lo que el oficial le dijo que estaba bien si no lo hacía, pero le pidió que se diera la vuelta y pusiera las manos detrás para arrestarlo, a lo que el intérprete de Bye Bye declaró que no.

Ante esto, se sigue resistiendo al arresto, afirmando que no era necesario que él estaba siguiendo a unos amigos a su casa, por lo que estaba bien, aún manteniéndose en un estado tranquilo y sin presentar violencia, por lo que los oficiales tampoco usaron la violencia y le repitieron amablemente que se diera la vuelta y colocara las manos a su espalda para el arresto, siendo ese momento en el que el video se corta.

Fuente: Tribuna del Yaqui