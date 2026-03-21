Horóscopo Chino: Conoce qué es lo que te depara tu signo oriental para este sábado 21 de marzo del 2026

Ciudad de México.- El Horóscopo Chino actualmente se encuentra regido por el Año del Caballo de Fuego, y ahora, los expertos en astrología oriental, han revelado que es que lo que te depara tu signo del zodiaco chino, según tu año de nacimiento, para este sábado 22 de marzo del 2026, en el que la energía define que es lo que beneficiará a tu signo, ¿acaso habrá suerte para el ámbito laboral y personal?

Contrario al horóscopo tradicional, como el de Mhoni Vidente, que va de Aries a Piscis, en este se basan en 12 animales cíclicos, Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo que no es por mes, sino por el año de nacimiento, basado en el calendario lunar, cada año se combina con uno de los cinco elementos, que son madera, fuego, tierra, metal, agua, creando un ciclo de 60 años, que rotan cada dos años.

Rata (1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Durante esas primeras horas surge la necesidad de ordenar pensamientos más que actividades, debido a que las energías hará que tengas una sensación de ligereza que invita a tomarse el día sin exigencias, por lo que es importante mantener la paz mental.

Búfalo o Buey (1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

En la tarde surge un momento de conexión con alguien cercano que aporta calidez, y será esa interacción con la que se refuerza un vínculo importante.

Tigre (1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

En la tarde aparece una situación que invita a reflexionar antes de continuar, debido a que en ese momento ayuda a equilibrar el impulso inicial, que sabes controlar.

Conejo (1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Durante la mañana se vuelve agradable dedicarse a actividades suaves o personales, mientras que en la tarde aparece un encuentro que ilumina el ánimo y va a renovarte la energía.

Dragón (1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

La mañana comienza con entusiasmo y ganas de aprovechar el tiempo, por lo que es muy importante que durante ese tramo del día prestes atención, ante una oportunidad para iniciar algo nuevo.

Serpiente (1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Es momento de fortalecer la intuición, debido a que en este día la energía cuenta con una atracción a la reflexión, lo que ayudará a que analices todo y se aporte claridad sobre un tema personal.

Caballo (1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Ese momento ayuda a recuperar energía, debido a que la energía será movida y te mantendrá sumamente activo por la mañana, pero cuando llega la noche finalmente sentirás la sensación de alivio.

Cabra (1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

En la tarde aparece un encuentro que genera inspiración, y es ese momento que abre nuevas perspectivas, por lo que al finalizar la jornada se instala una sensación de armonía.

Mono (1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Durante las horas matutinas se presentan situaciones que invitan al juego o la improvisación, mientras que en la tarde aparece un momento inesperado que rompe la rutina y es en ese instante que se aportará una diversión necesaria.

Gallo (1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

El día comienza con claridad mental y necesidad de ordenar algunos aspectos personales, por lo que durante la mañana se vuelve sencillo organizar el entorno.

Perro (1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

la mañana inicia con una energía que invita a compartir con personas cercanas. Durante esas horas se fortalece el vínculo con alguien importante. En la tarde aparece un gesto de confianza mutua. Ese momento genera una conexión sincera. Al caer la noche se percibe una sensación de tranquilidad emocional

Cerdo (1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

El día comienza con un clima amable que favorece el disfrute de lo simple. Durante la mañana se vuelve natural avanzar sin prisa. En la tarde aparece una propuesta que despierta interés. Ese momento abre una posibilidad distinta. Al finalizar la jornada surge una sensación de satisfacción serena

Fuente Tribuna del Yaqui