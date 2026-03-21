Horóscopos HOY Nana Calistar DOMINGO 22 de marzo 2026: El Sol está en Aries y la Luna Nueva en Piscis están de tu lado

Ciudad de México.- El domingo 22 de marzo de 2026 se siente con energía renovada, justo después del equinoccio de primavera, momento en que el Sol entra en el signo de Aries y comienza el año astrológico. Este cambio marca una transición energética importante: pasamos de la introspección de Piscis a la acción y el impulso de Aries, así que Nana Calistar te trae los mejores consejos para hacer de esta transición.

Este es un día de renacimiento energético, donde se combinan cierres emocionales recientes con un fuerte impulso para avanzar. La influencia de la Luna Nueva en Piscis también nos traerá renovación espiritual. Además, las recientes alineaciones de Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, han activado procesos de cambio colectivo y personal.

Horóscopos de Nana Calistar para este domingo 22 de marzo de 2026

Aries

Eres el protagonista de la temporada. Date el tiempo de planear proyectos y tomar decisiones importantes. Evita la impulsividad. En el amor, ten calma que alguien está por llegar.

Tauro

Bájale tres rayitas a tu ritmo. Este día es ideal para reflexionar y cerrar esos ciclos que no te has permitido dejar de lado. Escucha a tu intuición. En el amor, llegará alguien de tu pasado a sorprenderte.

Géminis

Andas en modo social, no dejes que nadie apague tu brillo. Pronto podrías recibir noticias o propuestas muy interesantes. En el amor, bájale al coqueteo si no buscas algo serio.

Cáncer

Esa tensión entre emociones y ambición está a todo lo que da. Respira y evita reaccionar de modo emocional en temas laborales. En el amor, alguien nuevo podría tocar a tu puerta.

Leo

Este día ten iniciativa de planear a futuro. Se abrirán nuevas oportunidades de viajes, estudios o cambios de visión. En el amor, evita los dramas y la tensión, no tomes decisiones precipitadas.

Virgo

Párale a tu tren, que urge ordenar tu vida. Es momento de una transformación interna para sanar. En el amor, puede haber problemas por verdades ocultas y finanzas.

Libra

Este día se te presenta una situación donde la clave será el equilibrio. En el amor, puede haber mucha pasión, pero también ciertos roces.

Escorpio

Este día es de autocuidado, que nadie venga a perturbar tu paz. Saca a personas de tu vida que no merecen la pena. En el amor, alguien de buenas intenciones llegará pronto.

Sagitario

Este es un buen momento para ser tú mismo, expresarte y disfrutar de la vida. No la pienses mucho. En el amor, es momento de ponerse creativo para atraer el romance.

Capricornio

Hay asuntos familiares que necesitan que les eches un ojo. Busca tu bienestar antes que cualquier cosa. En el amor, alguien de tu pasado podría aparecer con intenciones renovadas.

Acuario

No te quedes callado. Expresa lo que sientes y ten esas conversaciones importantes. En el amor, una verdad podría ser revelada muy pronto.

Piscis

Después de la tormenta viene la calma. Estos días han sido intensos emocionalmente, así que relájate y descansa. En el amor, alguien que te valora te pedirá una nueva oportunidad.

Para no perderte ninguna actualización del horóscopo de la poderosa vidente Nana Calistar, no olvides leer TRIBUNA. Hasta mañana sábado.

Fuente: Tribuna del Yaqui