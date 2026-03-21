Luto Hollywood: Sarah Michelle Gellar se despide de Nicholas Brendon con un emotivo mensaje

Los Ángeles, Estados Unidos.- Hace unas horas se confirmó que perdió la vida por causas naturales el actor estadounidense Nicholas Brendon, pues según un comunicado que difundieron sus familiares, el hombre de 54 años partió de este mundo el pasado viernes 20 de marzo de 2026 mientras dormía. "Esto es desgarrador. Te extrañaremos siempre. Gracias por ser Xander, el corazón de todo", es el breve escrito que compartieron en su Instagram oficial.

Lamentan su muerte

Entre las innumerables figuras que se han pronunciado tras esta lamentable pérdida está Sarah Michelle Gellar, protagonista de la serie Buffy, la cazavampiros, quien se despidió de su compañero de reparto Brendon. La actriz le dijo adiós de una manera bastante original porque usó una frase del icónico personaje Xander Harris, al cual encarnó Nicholas y que hasta la actualidad sigue siendo uno de sus mayores éxitos.

"Nunca sabrán lo difícil que es ser el que no es elegido. Vivir tan cerca del centro de atención, y nunca pisarlo. Pero lo sé. Veo más de lo que nadie se da cuenta, porque nadie me está mirando. Te vi, Nicky. Sé que estás en paz, en esa gran mecedora en el cielo”, externó la actriz, quien ganó el Premio Saturn a la Mejor Actriz de Televisión del Género y recibió una nominación a un Premio Globo de Oro por su participación en el mismo proyecto.

Nicholas Brendon

Otra estrella de Hollywood que también hizo público su sentir es David Boreanaz, quien interpretó a Angel; en su caso prefirió compartir una reflexión, dejando en claro que el artista era de esas personas con quienes, más que trabajar, compartías anécdotas. Además, lo describió como alguien auténtico, algo que según las propias palabras de Boreanaz "en este negocio, eso importa más que la mayoría de las cosas".

"Mi dulce Nicky, gracias por años de risas, amor y Dodgers. Pensaré en ti cada vez que vea una mecedora. Te quiero. Descansa en paz", escribió en su perfil de Instagram la actriz Alyson Hannigan, quien dio vida a Willow Rosenberg. Ahora bien, al mencionar brevemente su vida personal, según información disponible en línea, una de sus luchas más difíciles fue el abuso de sustancias y la depresión.

Fuente: Tribuna del Yaqui