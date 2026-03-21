Martha Julia es hospitalizada y operada; la actriz de Televisa asegura que ya no soportaba el dolor

Ciudad de México.- La reconocida actriz mexicana, Martha Julia, acaba de despertar las alarmas entre sus miles de fans, debido a que ella misma confesó que tuvo que ser hospitalizada y operada, a causa de que ella tiene años padeciendo de una terrible enfermedad, que en los últimos meses ha causado que su salud se deteriore al grado de que ya no soportaba el dolor y programara su intervención en el quirófano.
A través de una entrevista para De Primera Mano, se sinceró con los reporteros y sus seguidores, confesando que que se encuentra en recuperación de una cirugía en su rodilla, a causa del exceso de ejercicio que por varios años ha afectado su estado de salud notablemente, al grado de que el dolor era insoportable: "Vengo recién operada, caminé despacito porque acabo de pasar por una operación de rodilla. Es bastante doloroso y fuerte, pero no imposible poder estar aquí".
La villana de melodramas como Destilando Amor, declaró que por hacer crossfit, correr y realizar rutinas diarias de alto impacto, han causado estragos con años de desgasta en la rodilla, pero que dejó pasar, hasta que en los últimos días, las molestias aumentaron hasta obligarla a atenderse: "Ya era mucho desgaste el que tenía en la rodilla por el ejercicio, porque tenía los meniscos rotos y seguía con las pesas, corriendo, brincando y dedicada al crossfit, que me encanta; pero tenía que darme el tiempo para la operación".
Ante esto, la actriz de La Madrasta declaró que ella ya sabía que debía de atenderse desde hacía tiempo y que las molestias estaban aumentando, pero que ella lo estuvo postergando una y otra vez, hasta que en su último proyecto el dolor era tan intenso que no podía ni caminar: "Sí lo sabía, tenía algunos años con esa molestia, pero llegó el punto en que ya me afectaba en las grabaciones. Tenía que parar porque llegaba un proyecto y luego otro, y dije: 'Ya tengo que darme esa pausa por mi bien, para seguir adelante con mi carrera'".
Finalmente, mencionó que se encuentra en una "Ahorita estoy en mi rehabilitación, un día y un día no, para que ya pueda caminar bien y estar bien empezar a trabajar otra vez”
