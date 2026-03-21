Princesa Mette-Marit de Noruega lamenta amistad con Jeffrey Epstein; niega ser parte de su tráfico sexual

Oslo, Noruega.- En medio del escándalo del caso de Jeffrey Epstein, la reconocida heredera al Trono de Noruega, la Princesa Mette-Marit, acaba de romper el silencio con respecto a la sospecha amistad con el fallecido empresario estadounidense en prisión, lamentando ser vinculada a sus actos delictivos como la red de tráfico sexual, siendo contundente al momento de negar ser parte de su secta.

Hace un par de meses que el Departamento de Justicia de Estados Unidos, salieron los documentos del caso Epstein, en el que se reveló que la Princesa Mette-Marit, por lo cual acaba de brindar una entrevista pública a NRK, en la que estuvo acompañada de su esposo, el Príncipe Haakon, en la que afirmó fue engañada y manipulada en esa amistad: "Por supuesto, hubiera preferido no haberlo conocido nunca. Para mí es sumamente importante asumir el hecho de no haber investigado más a fondo su pasado, y asumir también haber sido tan manipulada y engañada".

Ante esto, declaró que nunca tuvo un romance con él o que fuera parte de la secta de tráfico sexual, dejando en claro que no hubo más que una amistad en la que él consideraba que era un buen amigo, pero solamente eso, y que cuando se sintió rara con sus actitudes decidió alejarse: "Era una relación de amistad: para mí era, ante todo, un amigo. Pero si su pregunta es si la relación tenía otra naturaleza, la respuesta es no".

Norwegian Crown Princess Mette-Marit's life was once the stuff of fairytales, but rape charges against her son and her friendship with convicted US sex offender Jeffrey Epstein have turned it into a nightmare.https://t.co/IHgLJFTHWC pic.twitter.com/0y105Qgxwd — AFP News Agency (@AFP) February 2, 2026

Según los mensajes divulgados por los medios noruegos, ella le escribió a Epstein en 2011 para contarle que lo había "buscado en Google". "Sí, no me causó muy buena impresión", comentó entonces sobre lo que había encontrado en Internet, acompañando la frase con un emoticono de una cara sonriente. En ese entonces, Epstein ya había sido condenado en 2008 a poco más de un año de prisión por solicitar los servicios sexuales de una menor. Ante las cámaras de NRK, la princesa, a veces al borde de las lágrimas, aseguró no recordar ese intercambio en concreto.

En 2012, cuando Epstein decía estar en París "en busca de una esposa", ella le respondió que la capital francesa es "buena para el adulterio", pero que "las escandinavas son mejores esposas". En enero de 2013, Mette-Marit también se alojó con una amiga en la casa del financiero en Palm Beach, Florida, durante cuatro días. La princesa contó que puso fin a su amistad con Epstein tras ciertos episodios cuya naturaleza no quiso revelar. Aseguró que se sintió "un poco insegura" al término de uno de ellos, señaló el príncipe Haakon. "Entendí que era alguien malo, con quien la gente no debería tener contacto. Y vi de cerca cómo chantajeaba a otros".

Fuente: Tribuna del Yaqui