¿Qué pasa con Lupita Villalobos? Se vuelve tendencia por supuesta infidelidad de su esposo

Ciudad de México.- Lupita Villalobos ocupa hoy los primeros lugares en las búsquedas de Internet tras la aparición de un video que sugiere problemas en su matrimonio. Un creador de contenido lanzó el rumor sobre una posible infidelidad por parte de su esposo Juan Luis, asegurando que la famosa creadora ya conoce la situación. Muchos usuarios sostienen esta idea señalando que ella ya no luce su anillo de bodas en sus apariciones más recientes.

A pesar del ruido generado en plataformas como TikTok o Instagram, no hay datos reales que confirmen dichas afirmaciones. Sin embargo el protagonista del video asegurá que la información la consiguió directamente de un familiar de Lupita. Incluso afirmó que la pareja ya estaría preparando su proceso de divorcio a menos de 1 año de haberse casado. Hasta este momento, la afectada ha guardado silencio y no existe un comunicado que aclare su situación sentimental.

De igual forma, ninguna persona de su círculo cercano ha dado validez a los rumores. Por lo tanto, todo lo dicho se queda simplemente en suposiciones basadas en fotos o gestos que la audiencia analiza bajo su propio criterio.

Hay que señalar de que el hecho de que un rumor crezca velozmente no significa que sea verdad. Muchas veces, las supuestas visiones o chismes de internet toman fuerza sin tener pruebas detrás, afectando la vida de las personas involucradas.

La pelea de Lupita

Este nuevo rumor coincide con la preparación de Villalobos para un compromiso deportivo de gran importancia. Falta poco más de 1 mes para la segunda edición de Supernova Génesis, donde la famosa sonorense subirá al ring para enfrentar a Kim Shantal. Este combate ha generado mucho interés entre los seguidores de ambas, quienes han seguido de cerca sus declaraciones en redes sociales.

Recientemente, Kim Shantal habló sobre este encuentro en el programa Montse & Joe. Ante las preguntas de las conductoras, explicó que su motivo principal para participar es el deseo de adquirir una vivienda propia. También aclaró que recibirá su pago sin importar quién gane el duelo del próximo 26 de abril. Kim adelantó que, de obtener el triunfo, buscará enfrentar a otras personas que ya tiene en mente, aunque prefirió mantener esos nombres en reserva por ahora.

uD83DuDD25 SUPERNOVA: GENESIS suma otro duelo imperdible.Lupita Villalobos y Kim Shantal debutan en el boxeo en uno de los enfrentamientos más esperados. uD83EuDD4A?

Dos creadoras, un ring.u2070¿Quién gana? uD83DuDC40uD83DuDD25



CC: supernovaboxing pic.twitter.com/Emsvf2J3JB — EstiloDF (@EstiloDF) January 22, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui