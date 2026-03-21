¿Victoria Ruffo murió? El VIDEO que provocó preocupación y la verdad sobre su supuesto fallecimiento

Ciudad de México. - Unos días atrás se dijo que había perdido la vida el reconocido actor cubano César Évora, pero se confirmó que solamente se trataba de una noticia falsa. Ahora le tocó el turno a una de sus compañeras de actuación, con la cual, según el público, tiene bastante química; se trata de Victoria Ruffo, la llamada Queen de las telenovelas. A continuación, te explicaremos qué fue exactamente lo que ocurrió con la famosa.

Todo comenzó a raíz de un video que subió el usuario de TikTok @jose78893, pues se viralizó en la plataforma provocando el pánico de los internautas. El material audiovisual simula ser un noticiero y se escucha una voz femenina decir: "México se encuentra en luto. Esta tarde se despide de una de las figuras más emblemáticas de su historia televisiva", mientras pasan imágenes de Victoria.

Aunque la gran mayoría no confió en la información porque ya ha ocurrido antes, no solamente con esta artista sino con otros miembros del medio del espectáculo. No obstante, la duda se sembró en un par de usuarios que se preocuparon por el bienestar de la mujer, quien actualmente cuenta con 63 años y una amplia trayectoria en la televisión mexicana con éxitos como Corona de lágrimas y La madrastra.

César Évora

Afortunadamente, ayer, en la red social en la que suele ser más activa, X (antes Twitter), se pronunció con un escueto pero efectivo mensaje: "¡Traten de ser felices!", agregando al final una imagen en movimiento deseándoles un feliz inicio de primavera, pues como te hemos informado en TRIBUNA, justo la primavera de este 2026 entró el viernes 20 de marzo aproximadamente a las 08:46 horas.

Traten de ser felices!!!?????? pic.twitter.com/8KNahMoPRA — victoria ruffo (@victoriaruffo31) March 20, 2026

Volviendo al tema inicial, se hace un llamado a no caer en las conocidas fake news, que ahora, con la popularidad de la inteligencia artificial, se han visto incrementadas de manera exponencial. De igual manera, se recuerda que también varias personas se aprovechan de los fans para pedirles dinero haciéndose pasar por su celebridad favorita mediante la clonación de voz y la creación de deepfakes.

Fuente: Tribuna del Yaqui