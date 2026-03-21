(VIDEO) Acto de amor de Salma Hayek, rescata a una perrita y ahora busca hogar para 10 cachorros

Veracruz, Veracruz. - Salma Hayek, actriz mexicana de Hollywood, se encontraba en su lugar de origen, Veracruz, México, cuando se topó con dos perritas sin hogar. Junto a su amiga Sofía decidió ayudarlas, por lo que las llamadas Chachalacas y Panela fueron aseadas y recibieron mucho cariño. Sin embargo, durante la visita a la veterinaria, descubrieron que una de ellas "venía con premios".

La historia fue compartida en su Instagram oficial: "Rescatamos a Chachalacas y a su hija Panela de las calles de Veracruz… y ya que estaban recibiendo atención veterinaria, descubrimos que Chachalacas estaba embarazada", explicó Salma en el clip. Así, lo que comenzó como únicamente dos buenas acciones se multiplicaron, ya que la perrita dio a luz a nada menos que diez cachorritos.

En el video se puede ver a Hayek acariciando a la perrita, mostrando su atención constante durante el parto: "Hiciste un buen trabajo. Están preciosos", felicitó a su mascota la celebridad. Además, aprovechó el tierno momento para mostrar a los recién nacidos frente a la cámara: "Recogimos dos y ya tenemos 12", comentó, visiblemente emocionada por los pequeños que llegaron al mundo.

Captura del video

Ahora, la estrella del cine busca hogares para los cachorros: "Estos hermosos cachorritos talla mediana-grande buscan familias responsables y amorosas", señaló, para después agregar: "Si vives en México y alguno te toca el corazón, ve a @adoptaunchachito y da click en el link de la bio". Por último, recordó a sus seguidores la importancia de adoptar en lugar de comprar, así como la conveniencia de la esterilización.

Varias celebridades se emocionaron con las imágenes, entre ellas Joy Huerta, Ana Brenda Contreras y la actriz estadounidense Alicia Silverstone. Cabe destacar que entre los comentarios se encuentran organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de los animales, como PETA Latino: "Gracias por ayudar a estos perros a encontrar familias amorosas y por compartir su historia para resaltar la importancia de la adopción y la esterilización".

Fuente: Tribuna del Yaqui