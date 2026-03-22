Chappell Roan responde luego de que Jorginho la acusara de maltratar a su hijastra de 11 años (VIDEO)

Brasilia, Brasil.- La reconocida cantante estadounidense Chappell Roan rompió el silencio sobre la polémica que la envuelve indirectamente con el futbolista Jorge Luiz Frello Filho, mejor conocido como Jorginho, pues él asegura que la compositora mandó a un guardia de seguridad a reprender a su hijastra de 11 años, debido a que supuestamente la menor se acercó a la mesa del hotel donde desayunaba la celebridad.

De hecho, casualmente ese día su esposa, la modelo Catherine Harding, se encontraba en ese lugar para asistir al festival Lollapalooza Brasil, mismo en el que daría un show la intérprete de Die Young. El jugador del Arsenal, de 34 años, usó Instagram para denunciar el supuesto mal comportamiento de la famosa durante su estancia en el hotel Palácio Tangará, lugar donde por coincidencia se hospedaron ambas familias.

Según el deportista, todo comenzó cuando la pequeña se dio cuenta de que estaba ahí Chappell al verla caminar cerca de donde ellos estaban sentados. Evidentemente reaccionó con entusiasmo: "Mi hija, como cualquier niño, la reconoció, se emocionó y solo quiso asegurarse de que era ella", escribió Jorginho. Además, puntualizó que la niña nunca se acercó realmente a la creadora de The Rise and Fall of a Midwest Princess (2023).

Captura de pantalla del video

Lo que causó más revuelo es que la menor terminó llorando porque, de acuerdo con la denuncia pública de Jorge Luiz, un guardia de seguridad se acercó a la mesa donde estaban su esposa y la niña con una actitud "extremadamente agresiva" para señalar que había "faltado el respeto" y "acosado" a otras personas, además de que dijo que levantaría una queja formal en el hotel: "Mi hija de 11 años estaba ahí sentada llorando".

"Chappell":

Por la respuesta de Chappell Roan tras los comentarios de Jorginho https://t.co/lLBSTVPTkL pic.twitter.com/6EpepwY6Gs — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) March 22, 2026

Chappell Roan desmiente versión

Este domingo 22 de marzo de 2026 se pronunció en sus redes sociales Chappell Roan y explicó que ella no le pidió al guardia de seguridad que interviniera, dejando en claro que era personal del hotel. "Es injusto que la seguridad simplemente asuma que alguien no tiene buenas intenciones cuando no tienen ninguna razón para creerlo, porque ni siquiera hubo ninguna acción", afirmó la joven de 28 años.

Fuente: Tribuna del Yaqui