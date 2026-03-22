Entre gritos de "Cazzu", así fue el momento que vivió Ángela Aguilar durante su show en Zapopan (VIDEO)

Zapopan, Jalisco.- A pesar del paso del tiempo, Ángela Aguilar sigue siendo víctima del escrutinio del público y, por lo visto, a las personas no les basta con hacer memes y burlarse de su esposo Christian Nodal, pues como te hemos informado en TRIBUNA, hace unos días, con el lanzamiento de Incompatibles, la gran mayoría de los comentarios en redes sociales tachaban su trabajo como una "mala canción".

¿Qué pasó con Ángela Aguilar?

La intérprete de grandes éxitos como Qué agonía estuvo cantando en un restaurante de mariscos ubicado en Zapopan, Jalisco, pero todavía ni entraba al negocio cuando se topó con un grupo de personas que formaban una larga fila, y ahí precisamente fue donde experimentó un muy mal momento. Lo anterior ocurrió porque, de pronto, se empezó a escuchar el nombre de Cazzu, la trapera argentina con la que el sonorense tuvo una hija.

En el video que circula en plataformas como TikTok queda claro que la hija de Pepe Aguilar prefirió disimular que no escuchaba las voces, esto debido a que en ningún momento volteó hacia los lados. En lo que respecta al lugar, se presume que fue la marisquería El Cokin, y el espectáculo duró aproximadamente dos horas. De hecho, también la criticaron por presentarse en un evento privado donde venden alimentos, lo que algunos consideran una señal de que no le va bien en su carrera artística.

Ángela Aguilar

Por lo pronto, otras internautas piensan que quizás la nieta de Flor Silvestre quiere limpiar su imagen acudiendo a sitios que normalmente no tomaría en cuenta. Sea una cosa u otra, es necesario señalar que hasta el momento no se ha pronunciado sobre el asunto la joven de 22 años, quien fue nominada a un Premio Grammy y a dos Premios Grammy Latinos por su música enfocada en el regional mexicano.

Otro aspecto que varios usuarios resaltaron es la presunta falta de promoción de este show, pues Ángela por lo general suele subir a sus historias de Instagram un adelanto de dónde estará cantando, algo que, según los haters, no ocurrió en esta ocasión. Los rumores de que sus temas ya no son tan famosos como hace algunos años continúan, pero la familia Aguilar se mantiene firme al asegurar que todo marcha bien.

Fuente: Tribuna del Yaqui