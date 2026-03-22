Escándalo en Italia: Shia LaBeouf confronta a una mujer y es captado insultándola en Roma (VIDEO)

Roma, Italia. - El actor estadounidense Shia LaBeouf últimamente no sale de una polémica para entrar a otra, pues no olvidemos que se filtró un video en el que se le observa en ropa interior en el lobby del hotel donde se hospedó durante su visita a Italia. Ahora, aunque la historia es un poco diferente, no deja de ser escandalosa: en esta ocasión se le captó en un restaurante de Roma gritando e insultando a una mujer.

Es necesario resaltar que el reciente material audiovisual que circula en redes sociales fue difundido por TMZ. En el video, el supuesto ex de Mia Goth se encuentra sentado junto a una mujer en un restaurante con mesas en la banqueta. Sin embargo, el caos se desató cuando, molesto, le grita: "¡Vete a la mierd**!", mirando fijamente a la fémina, para luego levantarse y caminar de un lado a otro. La situación no terminó ahí, pues continuó con esa actitud en plena vía pública.

La grabación, tomada por un habitante del edificio de enfrente, muestra el instante en que casi es atropellado por un auto. Evidentemente, en redes sociales varios usuarios volvieron a preocuparse por el famoso, pues para nadie es ajeno que, además de estos episodios cada vez más frecuentes, Shia LaBeouf ha enfrentado una serie de problemas relacionados con adicciones y arrestos.

Captura de pantalla

Además, no olvidemos que el hombre de 39 años de edad fue aprehendido por las autoridades locales en dos ocasiones en Nueva Orleans durante las celebraciones de Mardi Gras. A su lista de controversias se sumó un pleito en un bar y gritos homofóbicos. Por esta razón, se presume que un juez ordenó que ingresara a rehabilitación para mejorar su estado de ánimo y se sometiera a pruebas de control.

uD83DuDE33 Shia LaBeouf seemingly lost his cool while in Rome ... appearing agitated with a woman sitting next to him outside a restaurant. pic.twitter.com/HqkCGMAwNO — TMZ (@TMZ) March 21, 2026

No obstante, el actor de Transformers pidió permiso para viajar a Roma por motivos personales; lamentablemente, todo parece indicar que regresó a sus malos hábitos. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, nadie del equipo de LaBeouf se ha pronunciado sobre el tema, pero en TRIBUNA estaremos al pendiente de cualquier nueva información que surja en los próximos días.

Fuente: Tribuna del Yaqui