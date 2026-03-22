Horóscopos HOY Nana Calistar LUNES 23 de marzo 2026: Predicciones para el amor, dinero y trabajo con Sol en Aries

Ciudad de México.- El lunes 23 de marzo de 2026 no llega suavecito: trae una energía inquieta, como si el universo estuviera empujando a muchos a salir de la inercia del fin de semana y enfrentar lo que han estado postergando. Con el Sol ya instalado en Aries, el ritmo cambia y se vuelve más directo, más de acción… pero también más impaciente. Nana Calistar lo resumiría sin filtro: si no sabes lo que quieres, cualquier camino te va a confundir… así que antes de correr, ubícate.
Aquí el detalle es que Mercurio retrógrado sigue haciendo de las suyas, así que mientras por dentro hay prisa por avanzar, por fuera pueden aparecer trabas, retrasos o malentendidos que obligan a bajar la velocidad. No se trata solo de querer llegar rápido, sino de saber hacia dónde vas. Lee en TRIBUNA el mensaje del zodiaco y los astros para este día y prepárate para mover fichas, soltar miedos y avanzar con mayor autenticidad en este 2026.
Horóscopos de Nana Calistar para este lunes 23 de marzo de 2026
- Aries
Te despiertas con la idea de comerte el mundo, pero el mundo no siempre está listo para ti. Baja la velocidad o te vas a frustrar. En el amor, menos intensidad y más claridad… no todo se arregla a gritos o impulsos.
- Tauro
Este lunes te pide que sueltes la necedad en algo que ya no está funcionando. Aferrarte no lo va a mejorar. En el amor, alguien podría darte señales claras… si no las ves, es porque no quieres.
- Géminis
Tu mente va a mil por hora, pero eso no significa que todo lo que pienses sea cierto. Cuidado con suposiciones. En el amor, un mensaje o llamada podría moverte el tapete.
- Cáncer
Empiezas la semana con emociones encontradas: una parte quiere avanzar y otra quiere quedarse donde estaba. Decide. En el amor, alguien podría exigirte más de lo que estás listo para dar.
- Leo
Te toca demostrar con hechos, no con palabras. Este lunes se trata de acciones. En el amor, alguien podría cansarse de promesas bonitas pero vacías.
- Virgo
El control se te está yendo de las manos y eso te desespera. Acepta que no todo depende de ti. En el amor, podrías darte cuenta de que alguien no es como lo habías idealizado.
- Libra
El equilibrio se rompe cuando sigues cediendo de más. Este lunes te empuja a poner límites sin culpa. En el amor, alguien podría confundirte… pero la respuesta ya la tienes.
- Escorpio
Andas con el radar bien prendido y detectando todo. Usa esa intuición para protegerte, no para armar drama. En el amor, alguien podría mostrar su verdadera intención.
- Sagitario
Te llega una oportunidad o propuesta que suena interesante, pero no te vayas con la primera impresión. Analiza bien. En el amor, alguien podría volver… pero no necesariamente para quedarse.
- Capricornio
Este lunes te recuerda que no todo es trabajo ni responsabilidades. Si no te das un respiro, te vas a saturar. En el amor, alguien podría acercarse con más sinceridad de la que esperabas.
- Acuario
Traes ideas nuevas, pero necesitas aterrizarlas. No todo lo diferente funciona si no lo sostienes. En el amor, una conversación pendiente podría aclarar muchas dudas.
- Piscis
Vienes saliendo de una etapa emocional intensa y apenas estás entendiendo todo. Date tiempo. En el amor, podrías tomar una decisión que te libere más de lo que imaginas.
Para no perderte ninguna actualización del horóscopo de la poderosa vidente Nana Calistar, no olvides leer TRIBUNA. Hasta mañana martes.
Fuente: Tribuna del Yaqui