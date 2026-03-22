Jane Kaczmarek de 'Malcolm in the Middle' se casa con su primer amor tras 50 años de separación (FOTOS)

Wisconsin, Estados Unidos.- Desde el sábado 21 de marzo de 2026 se confirmó que la actriz estadounidense Jane Kaczmarek, de 70 años de edad, quien interpretó durante muchos años a Lois en la serie Malcolm in the Middle, contrajo matrimonio con Rusty Long, su primer amor, a quien conoció cuando apenas eran un par de adolescentes en la Greendale High School, en Wisconsin.

Según información de la revista People, el ahora esposo de la estrella de Hollywood es abogado de profesión y, en su juventud, solía destacarse como un talentoso practicante de tenis. Mientras tanto, la pareja ficticia de Hal, interpretado por Christopher Masterson, se enfocó en el arte. Lo que vivieron estos enamorados constituye una auténtica historia de amor que, tras 50 años de caminos separados, tuvo un final feliz.

En lo que respecta a la boda, solo se sabe que tuvo lugar en su natal Wisconsin. Además, el medio antes citado compartió un par de fotografías donde se aprecia a la celebridad con un vestido amarillo y a él usando un traje color arena. En dicha sesión, lo que destaca es la sonrisa plasmada en los labios de la actriz, dejando entrever la felicidad de haberse reencontrado y de continuar el capítulo que habían dejado inconcluso.

Serie de televisión

Precisamente, Jane tuvo tres hijos con Bradley Whitford, de quien se separó definitivamente en 2010, y Rusty hizo lo mismo tras vivir diversas experiencias con otras personas a lo largo de estos años. No obstante, la vida los reunió en 2024, cuando asistieron a la reunión de los 50 años de su graduación de la Greendale High School. El interés que resurgió ese día en ambos los llevó a redescubrirse y reconectar.

Jane Kaczmarek, la madre de “Malcom el de en medio” se casó con su amor de la secundaria, 50 años después. pic.twitter.com/81cr1F2VwQ — Indie 505 (@Indie5051) March 22, 2026

En febrero de 2025, Rusty le pidió matrimonio a la artista en un evento con temática escocesa en Pasadena, acompañado por gaitas. La ceremonia se celebró el 5 de julio de 2025 en un granero de Wisconsin, de manera íntima, contando como invitados a sus hijos y nietos. En redes sociales, los usuarios se han dedicado a maravillarse con este feliz matrimonio, que perfectamente podría haber salido de una película.

Fuente: Tribuna del Yaqui