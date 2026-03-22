Lupita Villalobos responde a rumores: Sí hay crisis en su matrimonio, pero niega que sea por infidelidad

Ciudad de México.- Desde hace unas horas circulan fuertes rumores de una presunta infidelidad de Juan Luis a la creadora de contenido sonorense Lupita Villalobos, lo que incluso ocasionó que su nombre se volviera tendencia y surgieran diversas hipótesis, como aquella donde el influencer Israel Ramírez, a quien le dicen @el.rey.tocinomx, aseguró que hasta estaban a punto de iniciar el proceso de divorcio.

Rompe el silencio

La integrante del pódcast Las Alucines, compuesto por ella y su colega Kass Quezada, decidió romper el silencio y aclarar toda esta ola de malentendidos. Lo hizo por medio de sus historias de Instagram, dejando en claro que su pareja no ha hecho nada de lo que se le acusa. Es necesario destacar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, el aludido no se ha pronunciado sobre esta situación.

"¿Despierto y veo el Internet y resulta que 'me fueron infiel'? ¿Qué? ¡Claro que no! Juan no me ha sido infiel, tranquilos", escribió. Sin embargo, eso no fue todo, porque aprovechó el espacio para confirmar que están atravesando por momentos difíciles: "Estamos pasando por un momento complicado en nuestra relación, pero no tiene nada que ver con infidelidad ni engaños", especificó Villalobos.

Lupita Villalobos

De hecho, pidió explícitamente a sus seguidores que dejen de difundir noticias falsas, porque Juan Luis no es una persona que se desenvuelva en los medios de comunicación y podría terminar siendo víctima de acoso. Por último, agradeció a quienes le han estado enviando mensajes positivos y la personalidad de internet cerró su escrito con una breve pero efectiva frase: "todo está bien".

#Tendencias | Tras cuatro años fuera, BTS regresa con 'ARIRANG' y rompe récord histórico de reproducciones en Spotify uD83EuDD29uD83EuDEF0https://t.co/AriBU228I2 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 22, 2026

"Por favor dejen de difundir este tipo de mentiras, Juan no es una persona mediática y no merece esto que está pasando", y después agregó: "En serio, PAREN con esa mentira. Gracias a los que han mandado mensajes bonitos y llenos de amor". Por lo pronto, es toda la información más reciente y, como siempre, en caso de que surja algo más en TRIBUNA tendrás cada uno de los detalles.

Fuente: Tribuna del Yaqui