¿Su hija fue elegida por nepotismo? Alex Gou responde tras críticas por 'Matilda, el musical' (VIDEO)

Ciudad de México.- El productor de teatro y empresario de entretenimiento mexicano Alex Gou habló sobre la controversia que rodea su más reciente proyecto Matilda, el Musical, pues varias personas lo acusan de nepotismo porque la protagonista es su pequeña hija Emilia Gou. En el encuentro con la prensa mexicana, entre ellos el periodista Edén Dorantes, aseguró que el casting fue decisión del director.

Además, resaltó que Emilia está bastante preparada para el papel y que el talento es lo único que les importó a los encargados de la selección. El famoso se mostró entusiasmado porque la temporada se extenderá e incluso ya mandó imágenes al creador y escritor de la obra original. Entre las novedades está que habrá una nueva escenografía y también otro vestuario para la siguiente edición.

"A pulso, porque no se quedaron muchos hijos de amigos míos, y bueno, algunos ya hasta me retiraron el habla. Yo no decidí al final del día, el director fue el que decidió, todos se ganaron su papel, muchísimos hijos de actores no se quedaron y bueno el claro ejemplo es la hija de Bisogno, siendo uno de mis hermanos de alma no se quedó", puntualizó el empresario que trabajó durante siete años en Televisa.

'Matilda, el musical'

Le respondió a los que lo critican

Con una escueta pero directa frase les respondió a quienes lo critican, dejando en claro que no son pocos y que tendrán que seguir viéndolo ser exitoso: "Tengo muchos haters… que se pongan lentes si no les gusta el brillo". Por lo pronto, varios internautas siguen pensando que la jovencita fue elegida por influencias de su padre, así que escribieron un par de comentarios, mientras que otros lo defienden al argumentar que todos ayudaríamos a nuestros hijos.

"Estoy alargando la temporada, ya le mandamos imágenes al creador y al escritor de Matilda, está impresionado con las imágenes de Matilda. Me dejaron hacer una escenografía nueva, vestuario nuevo, mucha magia, muchas ilusiones creadas por el mago de la media barba y por Joaquín Ayala de Broadway, estamos felices y a demostrar que Matilda va a ser la mejor del mundo", afirmó Alex Gou.

Fuente: Tribuna del Yaqui