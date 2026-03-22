Tras cuatro años fuera, BTS regresa con 'ARIRANG' y rompe récord histórico de reproducciones en Spotify

Ciudad de México. - A pesar del tiempo que estuvieron fuera como agrupación, BTS demostró con el lanzamiento de su álbum ARIRANG, el pasado 20 de marzo a través de Big Hit Music, que sigue siendo bastante popular y capaz de romper récords, ya que su más reciente material se convirtió en el disco de K-Pop más escuchado en la historia de Spotify y el más reproducido en un solo día durante 2026.

"Cuatro años. Un regreso. ARMY hizo que el ARIRANG de @bts_bighit fuera el álbum de K-Pop más reproducido en la historia de Spotify y el álbum más reproducido en un solo día en 2026. ¿Canción favorita hasta ahora?", publicó en X (Twitter) la plataforma de streaming de audio y video, recibiendo como respuesta más de dos mil comentarios, 42 mil compartidos y aproximadamente 78 mil me gusta.

Según información retomada de Milenio, todos los temas del álbum ingresaron a diferentes listas de reproducción mundiales, por lo que en total alcanzó 110 millones de reproducciones solo el día de su estreno. Cabe destacar que antes de esta fecha seguía dominando el ranking de 2026, en lo que respecta al debut de álbum en Spotify, el emblemático cantante y actor británico Harry Styles con Kiss All The Time. Disco, Occasionally.

BTS

Por lo tanto, la cifra que en aquel entonces obtuvo el exintegrante de One Direction fue de alrededor de 63,05 millones de reproducciones en su primer día. El poder de BTS es tan grande que incluso los temas secundarios se ganaron muy buenos lugares en las posiciones globales. Además, recuerda que recientemente se llevó a cabo un concierto gratuito en la Plaza Gwanghwamun de Seúl, que fue transmitido en vivo por Netflix.

Four years. One comeback. ARMY made @bts_bighit's 'ARIRANG' the most streamed K-Pop album in Spotify history and the most streamed album in a single day in 2026. Favorite track so far? uD83DuDC47 pic.twitter.com/pXUiFDf75Z — Spotify (@Spotify) March 21, 2026

Mientras que ARMY está celebrando este nuevo logro para sus siete integrantes: "Cuatro años y BTS regresan como si nunca se hubieran ido. ARIRANG acaba de romper CADA récord en Spotify y ARMY realmente se lució. Todo el álbum es pura magia — cada pista pega diferente, imposible elegir solo una favorita. Orgulloso de mis chicos para siempre", escribió @CuteNoahLeo en X (antes Twitter).

Fuente: Tribuna del Yaqui