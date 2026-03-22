Tras el éxito de Ring Royale, Sergio Mayer lanza propuesta: Crear su propio evento y subir al ring

Ciudad de México.- Sergio Mayer últimamente ha sido tendencia por cuestiones ajenas al espectáculo, pero ahora unas recientes declaraciones dan a entender que está pensando en ser competencia directa del también integrante del Team Infierno, quien como te hemos informado en TRIBUNA lanzó Ring Royale, un evento que tuvo bastante éxito el pasado 15 de marzo en la Arena Monterrey.

"A lo mejor invento el mío y hago mi propio evento", puntualizó el actor de melodramas mexicanos. Además, ahondó en el tema diciendo que el formato era atractivo debido a que incluye entretenimiento y deporte, combinación que captó la atención de la audiencia. Sin embargo, aunque mencionó que de animarse pondría especial empeño en los detalles, no compartió una fecha tentativa.

Ahora bien, con respecto a que querría ser participante, se mostró positivo: "Si es legal y si no es inmoral, ¿por qué no voy a tener la posibilidad de subirme al ring?". De igual manera, los reporteros presentes lo cuestionaron sobre si estaría dispuesto a enfrentarse a nada más y nada menos que Poncho de Nigris, pero aquí consideró que no sería adecuado porque existen diferencias físicas que no serían favorables para el combate.

Poncho de Nigris

"Poncho me lleva como diez, doce kilos. Entonces sería un poquito complicado, pero no estaría mal", especificó. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, el esposo de Marcela Mistral no ha respondido a estas declaraciones y se mantiene enfocado en hablar acerca de posibles nuevos enfrentamientos, como cuando subió a su perfil de X (antes Twitter) una imagen de Cazzu y Ángela Aguilar con guantes de box.

#Tendencias | Tras cuatro años fuera, BTS regresa con 'ARIRANG' y rompe récord histórico de reproducciones en Spotify uD83EuDD29uD83EuDEF0https://t.co/AriBU228I2 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 22, 2026

¿En qué consistió Ring Royale 2026?

Los participantes fueron Alfredo Adame contra Carlos Trejo; Karely Ruiz y Marcela Mistral; Aldo de Nigris y Nicola Porcella, así como también Abelito contra Bull Terrier y Alberto del Río contra Chuy Almada. En cuanto a la música, hubo presentaciones de Luis R. Conriquez y batallas de freestyle. En redes sociales, durante los primeros días después de la pelea, los usuarios tuvieron el evento como uno de sus temas más virales.

Fuente: Tribuna del Yaqui