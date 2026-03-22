(VIDEO) Gabriel Soto lanza contundente mensaje: "A nadie le tenemos miedo" tras reto de Poncho de Nigris

Ciudad de México.- En un reciente encuentro con medios de comunicación y reporteros del espectáculo como Edén Dorantes, el reconocido actor de telenovelas mexicanas Gabriel Soto fue cuestionado sobre si se animaría a subir al ring para pelear contra el creador de contenido Poncho de Nigris, por lo que de inmediato respondió sin dudar que lo haría, recibiendo diversas reacciones de incentivo.

"A nadie le tenemos miedo, esa palabra no existe en el vocabulario", dijo el actual protagonista de Corazón de Oro, donde comparte créditos con Mayrín Villanueva y la exintegrante de La Casa de los Famosos. Recordemos que no es la primera ocasión que se habla sobre un posible enfrentamiento entre estos dos hombres bastante populares en el entretenimiento mexicano y en programas de Televisa.

De hecho, previo a estas declaraciones, Poncho le contó a la prensa que el proyecto de Ring Royale no quedará en una sola edición, pues ya están trabajando en una segunda temporada. Al menos en redes sociales este proyecto se hizo viral y durante algunos días estuvieron subiendo videos de los shows donde sus peleas estelares fueron Alfredo Adame contra Carlos Trejo; Karely Ruiz y Marcela Mistral; Aldo de Nigris y Nicola Porcella.

Gabriel Soto no descarta pelear con Poncho de Nigris

¿Con quién le gustaría subir al ring?

De Nigris explicó que su única condición es que la persona con la que pelearía tendría que tener el mismo alcance mediático, así que con quienes le gustaría subir son Rafael Amaya, destacado por su personaje en El Señor de los Cielos, y Gabriel Soto, quien precisamente cuenta con una fundación llamada No Tires La Toalla que se enfoca en apoyar a la nueva generación del boxeo y las artes mixtas en México.

¿Descartó a Adrián Marcelo?

Como te estuvimos informando en TRIBUNA, una de sus opciones que más furor causó es Adrián Marcelo, influencer y conductor polémico con el que ha tenido enfrentamientos verbales. No obstante, a pesar de que le ofreció una buena cantidad de dinero, el aludido se negó porque no es su estilo las peleas físicas. "Adrián Marcelo… aunque es una gallina", aseveró el esposo de Marcela.

Fuente: Tribuna del Yaqui