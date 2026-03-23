Chayanne regresa a Hermosillo, Sonora, con 'Bailemos Otra Vez Tour'

Hermosillo, Sonora.- El cantante puertorriqueño Chayanne se presentará en el Estadio Fernando Valenzuela de Hermosillo el 30 de abril de 2026, como parte de su gira 'Bailemos Otra Vez Tour'.

Esta presentación, que se realiza de la mano de Ocesa, marca su regreso a la capital sonorense después de una década, cuando se presentó en 2015 con la gira 'En Todo Estaré'.

Los boletos se encuentran a la venta en línea a través de www.boletea.com y en físico en la taquilla del Hotel Araiza. Los precios van desde los 800 a los 4900 pesos.

Un recorrido por los clásicos

La gira 'Bailemos Otra Vez' toma su nombre del álbum que Chayanne lanzó en 2023, producción con la que renovó su propuesta musical al integrar ritmos modernos sin dejar de lado su sello romántico.

El disco incluye temas como 'Bailando Bachata', 'Necesito Un Segundo', 'Como Tú y Yo' y 'Te Amo y Punto'.

Este álbum debutó en el top 10 de Top Latin Albums de Billboard, convirtiéndose en su decimoquinto proyecto en alcanzar esa posición. Con este logro, Chayanne se consolidó como el segundo artista en la historia (junto a Rocío Dúrcal) en ingresar al top 10 de Billboard en cada década desde los años ochenta.

El tour está diseñado como un recorrido por sus clásicos, combinados con el sonido más fresco de su etapa reciente, prometiendo un espectáculo que conectará con fans nuevos y de larga trayectoria.

El papá de Latinoamérica

Nacido el 28 de junio de 1968 en Río Piedras, Puerto Rico, Chayanne (cuyo nombre real es Elmer Figueroa Arce) es una de las figuras más influyentes de la música latina. Con más de 40 millones de discos vendidos, 15 álbumes de estudio y una carrera que supera los 40 años, su presencia en los escenarios continúa siendo un referente para varias generaciones.

Chayanne se ganó el título de 'El papá de Latinoamérica', por las bromas de las mujeres que afirman "mira hijo ese es tu papá" y él ha declarado que le encanta ese apodo.

El boricua ha cosechado múltiples éxitos como 'Torero', 'Dejaría Todo', 'Tiempo de Vals' y 'Provócame', consolidándose como un artista versátil con una sólida base de seguidores en toda América Latina. Su último show en Hermosillo fue en octubre de 2015, un evento que agotó localidades y dejó recuerdos imborrables entre su público.

Detalles del Concierto

Fecha: 30 de abril de 2026

Lugar: Estadio Fernando Valenzuela

Precios de los boletos

GNP: $4,900

Platino: $4,100

Oro: $3,500

Bronce: $2,700

Grada General: $1,300

General de Pie: $800

Venta de Boletos

En línea en www.boletea.com y en la taquilla del Hotel Araiza

No te pierdas la oportunidad de ver a Chayanne en vivo y disfrutar de sus grandes éxitos como 'Torero', 'Dejaría Todo' y 'Tiempo de Vals'.

Fuente: Tribuna del Yaqui