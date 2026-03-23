"Es muy escabroso": Maribel Guardia habla de amenazas de Imelda Tuñón y caso contra José Manuel Figueroa

Ciudad de México.- La reconocida cantante y actriz costarricense, Maribel Guardia, en una reciente entrevista ha decidido a pedir que no se hable acerca del presunto abuso sexual a su fallecido hijo, Julián Figueroa, señalando que por su parte, considera que es "muy escabroso" el caso en el que su exnuera, Imelda Tuñón, está acusando como culpable al medio hermano mayor de este, el cantante José Manuel Figueroa. De la misma manera confiesa amenazas que recibió por parte de la mexicana.

A más de un año de pleito con Imelda en el que ya no puede convivir con su nieto, José Julián Figueroa, Maribel en una reciente entrevista para Venga la Alegría, declaró que ella lo extraña y ama con el alma, pero ha aprendido a soltar y solo pide a Dios y a su hijo Julián, que cuiden al menor y espera poder verlo en un futuro: "He entendido que tengo que soltar, que en la vida nada es tuyo. No es tuya ni tu casa ni tu vida. Yo a ese niño lo amo con el alma y ya lo único que hago es poner la sangre de Cristo para que lo proteja. Yo sé que Julián desde el cielo lo está cuidando también y el tiempo dirá si algún día lo vuelvo a ver".

De la misma manera, con un poco de tristeza, la actriz de Lagunilla, Mi Barrio, mencionó que en esta serie de dimes y diretes, Garza la amenazó, diciéndole que el nieto de Joan Sebastián no va a recordar nada bueno de ella, porque se encargaría de eso, de borrar cada cosa buena que vivieron como nieto y abuela: "A mi la mamá me dijo que él no iba a recordar nada bueno de mi, porque ella se iba a encargar de que no se acordara de nada bueno, que lo iba a borrar. Pero bueno, yo sí me lo guardo en el corazón y eso es lo importante, lo que tú tienes en tu corazón".

Deseando no hablar más del tema, se enfocó en que el próximo 9 de abril de este 2026 se cumplen tres años de fallecido el actor de Mi Camino Es Amarte, y que ha estado pensando en depositar las cenizas en el nicho que hizo para él, pero que aún no puede, pues para ella es un gran apoyo, y le ayuda a pasar el dolor el hablar con sus cenizas: "Sí, ahí está conmigo. No puedo todavía. Es una fortaleza para mí tenerlo cerca. Ya veré cuando, cuando me sienta preparada. Siempre habló con él, parezco loca, pero le digo 'Hola mi amor, ya llegué', le cuento mis cosas y le pido cosas".

De la misma manera, agregó para TV Azteca, que está valorando el hacerse un tatuaje en un futuro cercano, en la forma de una cicatriz que se hizo Julián cuando era menor, señalado que parece un espíritu santo, además de también su nombre, que es el mismo que el de su nieto: "Mira aquí tiene como un espíritu santo en la mano desde un golpe que se dio. Me lo quiero tatuar aquí en el pecho, tiene como una paloma, parece espíritu santo, entonces me voy a tatuar yo el espíritu santo aquí en la mano, y también me quiero tatuar el nombre de Julián".

Finalmente, la actriz de Corona de Lágrimas, se negó a dar respuesta con el caso de José Manuel, en el que la actriz de La Sirenita, lo acusó de haber abusado sexualmente de Julián cuando era un niño, asegurando que era un tema de mal gusto que mancha la memoria de su hijo y escabroso: "Es algo muy feo, pero prefiero no hablar de eso, porque es muy escabroso, de muy mal gusto y también de mal gusto para la memoria de Julián".

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Maribel habla de Imelda, Julián y José Manuel. X @VengaLaAlegria

Fuente: Tribuna del Yaqui