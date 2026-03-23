¿Evelyn Guijarro se derrumba en 'Exatlón México'? Ellos ganarían la Villa 360 este lunes 23 de marzo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que en el Exatlón México las cosas seguirán poniéndose muy tensas para los azules, ya que se dice que continuar la pesadilla anímica del equipo en esta semana 26, después de un fin de semana terrible en el Duelo de Eliminación, esto pues según los spoilers, en el que dicen que ya se sabría quién ganará la Villa 360 la noche de este lunes 23 de marzo del 2026, y que Evelyn Guijarro se derrumba por el dolor de la pérdida de su amiga.

En los adelantos que día a día comparten cuentas de spoilers, se dice que los ánimos en el reality deportivo de TV Azteca, van a estar que muy decaído para los azules, debido a que después de la salida de Doris del Moral, Evelyn, que era su mejor amiga, va a estar completamente devastada entre lágrimas, que afectaría directamente a su rendimiento en las competencias de este día, que será aprovechado por los rojos.

Pero eso no es todo, pues según el canal de YouTube de Proyecto TV, los azules van a estar en contra de Valery Carranza, ya que consideran que pudo haberle dejado el lugar a Doris, ya que la consideran como una de las que más puntos pierden, e incluso Koke Guerrero declaró que la considera una infiltrada de los rojos, por lo que no le tiene mucha confianza, y hasta tendrán una pelea muy intensa.

¡De las despedidas más fuertes que hemos vivido en Exatlón México! Sin duda las palabras de estas dos mejores amigas nos partieron el corazón.#ExatlónMéxico por Azteca UNO.

Lunes a viernes 8:30 PM, domingo 8:00 PM. pic.twitter.com/InEMsiqkzX — Exatlón México (@ExatlonMx) March 23, 2026

En cuanto al tema del quienes ganarán la casa grande, con mejor comida y comodidades, según los informes, siguiendo la línea de que los azules van a tener un terrible inicio de semana, serán los integrantes del equipo de Mati Álvarez los que van a triunfar en su intento de mantener a las comodidades en este inicio de semana 26, y el equipo de Adrián Leo van a pelear sin éxito, por lo que van a tener que regresar a las barracas, a dormir en el suelo.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad los azules motivados por su mala racha, conseguirían con éxito la Villa 360.

Fuente: Tribuna del Yaqui