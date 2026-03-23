(FOTO) El actor William Levy no oculta su romance con Jennifer Camacho tras tierno beso en España

Ciudad de México.- El pasado domingo 22 de marzo de 2026 se destapó la identidad de la nueva conquista del actor cubano William Levy, pues la joven enfermera Jennifer Camacho subió una fotografía a través de su Instagram en la que le toma la mano al protagonista de exitosos melodramas mexicanos. Aunque el gesto es sutil, ya que solo se muestran tomados de la mano, despertó gran curiosidad entre sus seguidores.

Además, la publicación dejó en evidencia que realizaron un romántico viaje a Granada, en Andalucía. Cabe señalar que este rumor comenzó hace varias semanas, cuando se le apodó a la misteriosa mujer como La Señorita J. Incluso, tiempo atrás se difundió un video en el que ambos aparecen en una cafetería, y lo más llamativo fue que el ex de Elizabeth Gutiérrez, a través de un clip, le dedicó palabras muy amorosas: "Por ese amor tan limpio y un poquito loco que me brindas cada día y me hace tan feliz".

Confirman romance

A pesar de que no han hablado públicamente sobre su relación, con el reciente repost de William Levy se desató la emoción de sus fans, ya que en la imagen, mientras descansan en unas sillas, se dan un beso. Por lo tanto, no hay duda de que el galán de telenovelas se dio una nueva oportunidad en el amor. Hasta ahora, se sabe que la pareja se hospedó en el Hotel La Casa Juan Ranas, en Granada.

Historia de Instagram

¿Quién es Jennifer Camacho?

En su perfil de Instagram indica que es enfermera de cuidados intensivos y cursó sus estudios en la Universidad de Florida Central, de donde egresó en 2023. No obstante, hasta el momento de la elaboración de esta nota, los demás detalles de su vida permanecen privados. En caso de que la pareja decida mostrar su relación mediáticamente, en TRIBUNA tendrás la información completa para estar enterado.

Recordemos que el actor, quien anteriormente fue vinculado sentimentalmente con Maite Perroni, se separó de su pareja más estable, Elizabeth Gutiérrez, en abril de 2024. La razón de la ruptura fue atribuida a diferencias personales y al crecimiento individual de cada uno. Según la versión de la actriz, influyó su desgaste emocional y tensiones familiares. En varias ocasiones se especuló sobre infidelidad, pero este dato nunca fue confirmado.

Fuente: Tribuna del Yaqui