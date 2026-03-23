FOTOS de 'Beto' desatan polémica y señalan a Saskia Niño de Rivera por supuesta inteligencia artificial

Ciudad de México. - Hace unos días la creadora de contenido Saskia Niño de Rivera subió un par de fotografías a sus redes sociales, donde se observa al popular Beto, un reo que se volvió viral en internet cuando acusó, en una entrevista del podcast Penitencia, a la reconocida actriz de Televisa Carmen Salinas de practicar supuestos ritos satánicos con niños, algo que conmocionó a la comunidad en redes sociales.

En dichas imágenes aparece Beto recibiendo todos los artículos de regalo que le mandó la audiencia, pues previamente la influencer realizó una colecta de artículos de limpieza personal, ropa y calzado. A pesar de ello, le llovieron reclamos porque varios usuarios no están de acuerdo con que ayude de esa forma a alguien con historial delictivo; sin embargo, ella se ha limitado a agradecer las muestras de apoyo.

Controversia

El asunto es que en los comentarios, además de los reclamos, también llama especialmente la atención que algunos internautas aseguran que las fotografías fueron hechas con Inteligencia Artificial. No olvidemos que cuando recién se destapó la polémica hubo gente preocupada por el bienestar de Beto, debido a que sus declaraciones podrían llegar a costarle la vida dentro de prisión, e incluso pidieron que se le protegiera.

Acusaciones contra Carmen Salinas

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, Saskia Niño de Rivera no se ha pronunciado sobre el nuevo rumor; pero en TRIBUNA estaremos al pendiente de cualquier actualización. Asimismo, uno que otro usuario considera que una solución sería que vuelva a entrevistar al joven, pero todavía no ha respondido a esta petición y, en caso de que lo haga, te lo haremos saber con detalle.

"Grabamos nuevos capítulos dentro de prisión, escuchamos historias, dialogamos y también entregamos ayuda humanitaria que llegó gracias a muchas personas que decidieron no ser indiferentes: más de 100 kits para personas privadas de la libertad en condiciones de vulnerabilidad", puntualizó la personalidad de internet, quien cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram.

Fuente: Tribuna del Yaqui