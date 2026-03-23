¿Galilea Montijo casi atropella a mujer en CDMX? Filtran VIDEO de incidente vial al que es vinculada

Ciudad de México.- De nueva cuenta, el nombre de la reconocida actriz y presentadora, Galilea Montijo, está dando mucho de que hablar, pues está siendo involucrada en el casi atropellamiento de una mujer, que transitaba por las calles de la Ciudad de México, esto pues se ha filtrado un video en redes sociales, en el que se puede ver una camioneta de lujo en un incidente vial. Exigen que la estrella de Televisa se pronuncie.

Aunque la presentadora del programa Hoy no es dueña de la camioneta ni estaba sobre el vehículo en el momento del incidente, se ha mencionado su nombre en redes sociales, debido a que el hombre sobre el auto de este momento es el reconocido 'Maquillista de las Estrellas' y estilista, Alfonso Waithsman, conocido por trabajar con figuras como la querida jalisciense, pero, ¿qué fue lo que sucedió exactamente?

Según la denuncia pública iniciada desde el perfil en TikTok, por la usuaria @yan_mc_777, mientras que ella estaba transitando por la exclusiva zona de Polanco, específicamente en la calle Suderman, casi esquina con Masaryk, el maquillista de la presentadora de Las Estrellas Bailan en Hoy, se topó con Waithsman y este solo puso en riesgo su integridad física de la nada. La mujer afirma que por eso comenzó a grabarlo.

#VIRAL Salen a la luz imágenes del maquillaje preparativo de Mafer para sus XV años virales en todo México.



La joven quinceañera fue maquillada por Alfonso Waithsman, el famoso "Maquillista de las Estrellas", quien también maquilló a Galilea Montijo.



La estilista colimense… pic.twitter.com/luSNkUrBs1 — José Luis Morales (@JLMNoticias) March 9, 2026

En el material audiovisual compartido en la mencionada red social, mientras que se puede ver al gran amigo de la presentadora de La Casa de los Famosos México viendo hacía la cámara, este declaró que el auto de lujo que manejaba, simplemente comenzó a lanzárselo, intentando arrollarla con este sin un motivo: "Sin motivo alguno, me aventó su camioneta Suburban negra para intimidarme. No conforme con el riesgo físico, me insultó con palabras sumamente ofensivas".

De la misma manera, declaró que supuestamente, el maquillista mexicano, una vez que se dio cuenta de que estaba siendo grabado por la aparente víctima, cambió su actitud: "Es inaceptable que figuras públicas se sientan con el derecho de amedrentar a los ciudadanos solo por conducir un vehículo de lujo", expresó la afectada. Hasta el momento, ni Waithsman, ni la actriz de Mujeres Asesinas, se han pronunciado al respecto, pero se espera que pronto hablen al respecto.

@yan_mc_777 DENUNCIA CIUDADANA: Intimidación y agresión verbal en Polanco por @Alfonso Waithsman !!!! Hago pública la actitud agresiva y peligrosa del estilista Alfonso Waithsman el día de hoy en la calle de Suderman, casi esquina con Masaryk. Sin motivo alguno, me aventó su camioneta Suburban negra para intimidarme. No conforme con el riesgo físico, me insultó con palabras sumamente ofensivas. Al darse cuenta de que lo estaba grabando intentó fingir que no hacía nada y antes de que yo me retirara él cerró su "espectáculo" con una señal obscena. Es inaceptable que figuras públicas se sientan con el derecho de amedrentar a los ciudadanos solo por conducir un vehículo de lujo. ¡La educación y la seguridad vial no son opcionales! @SSC_CDMX @UCS_GCDMX @AlcaldiaMHmx @ventaneandouno @De Primera Mano @Sale el Sol TV @TvNotasMx???? @Quién @Jorge Garralda #denunciaciudadana?? #Polanco #AlfonsoWaithsman #VialidadCDMX #viralvideo ? Notícia Urgente! - TheTrend

Fuente: Tribuna del Yaqui