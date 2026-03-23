Hollywood de luto: Muere Valerie Perrine, actriz de 'Superman', a los 81 años; padecía Parkinson

Los Ángeles, Estados Unidos.- De nueva cuenta en Hollywood atraviesan por un triste luto, debido a que se ha confirmado que la querida actriz, Valerie Perrine, mayormente conocida por su papel vital en el filme de Superman de 1978, por desgracia e inesperadamente, murió a los 81 años de edad, tras varios años en su lucha contra la enfermedad de Parkinson. Fans han externado sus condolencias a la colega de Christopher Reeve.

Fue la mañana de este lunes 23 de marzo del 2026, que una de las amigas más cercanas de Perrine, Stacy Souther, lanzó un comunicado en su cuenta de Facebook, para anunciar que desgraciadamente, Valerie perdió la vida derivado de sus complicaciones del mal de Parkinson contra el que luchó por varios años con valentía: "Con profunda tristeza comparto la desgarradora noticia del fallecimiento de Valerie, enfrentó la enfermedad de Parkinson con increíble valentía y compasión, sin quejarse jamás".

Ante esto, declaró que la actriz nominada a un Premio Oscar, era una verdadera inspiración para el mundo del cine y de la TV, asegurando que su legado era uno importante y que debía de ser recordado, destacando que vivió una vida maravillosa y por eso es que el mudo ahora se siente menos bello que antes: "Fue una verdadera inspiración que vivió la vida al máximo y ¡qué vida tan magnífica!, el mundo se siente menos bello sin ella".

Valerie en escena de Superman de 1978. Internet

En el mismo comunicado, Souther pidió a los fans de la actriz de No Paren La Música, que cooperen a través de un GoFound Me, debido a que su enfermedad la dejó con sus fondos económicos en cero y lo necesitan para darle su sepultura como lo era su última voluntad: "Después de más de 15 años luchando contra el Parkinson, sus recursos económicos están agotados, únamonos para ser realidad su último deseo; realmente se lo merece".

Desgraciadamente, quien dio vida a la señorita 'Eve Teschmarcher', la novia de 'Lex Luthor', y en otros filmes futuros de Superman en personajes secundarios como los guerreros del 'General Zod', no cuenta con más familia, debido a que nunca se casó ni tuvo hijos, dedicándose al 100 por ciento a su carrera artística, para la que obtuvo una nominación al Oscar como Mejor Actriz Principal en Lenny, y varios Premios Ariel.

Valerie con Christopher Reeve tras cámaras de Superman 1978. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui