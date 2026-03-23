Horóscopos Nana Calistar HOY MARTES 24 de marzo 2026: Nuevas energías y decisiones importantes

Ciudad de México.- El martes 24 de marzo de 2026 llega con una energía más filosa, de esas que no se andan con rodeos. Si el lunes fue de arranque, este día es de ajustes: el universo empieza a mostrarte qué sí tiene futuro… y qué de plano ya no da para más. Nana Calistar lo diría sin adornos: lo que se cae hoy no es pérdida… es espacio que se abre para algo más real.
Con el Sol avanzando en Aries, la vibra es directa, incluso un poco impulsiva, pero muy reveladora. Ya no hay tanta paciencia para sostener lo que incomoda. Sin embargo, Mercurio retrógrado sigue presente, metiendo ruido en conversaciones, generando malentendidos o sacando temas que parecían olvidados. Prepárate, porque según la astróloga más directa y sin filtros, este día puede marcar un antes y un después si sabes escuchar las señales del destino.
Horóscopos de Nana Calistar para HOY martes 24 de marzo de 2026
- Aries
Hoy no estás para aguantar tonterías, pero ojo: tu sinceridad puede volverse ataque si no te mides. No todo se resuelve con confrontación. En el amor, podrías decir algo que ya no tenga regreso.
- Tauro
Te cae un golpe de realidad que te saca de la zona cómoda. No es castigo, es despertar. En el amor, alguien podría mostrarte que no estaba tan comprometido como pensabas.
- Géminis
Se te arma enredos por algo que dijiste o entendieron mal. Antes de reaccionar, aclara. En el amor, evita mensajes ambiguos… hoy todo se puede malinterpretar.
- Cáncer
Andas con el corazón a flor de piel, pero también más valiente para poner límites. Ya no quieres cargar con lo que no te toca. En el amor, alguien podría reclamarte lo que nunca dijo.
- Leo
Tu orgullo podría meterte en problemas si no sabes cuándo parar. Hoy no ganas por imponer, ganas por saber retirarte. En el amor, baja la guardia o perderás algo valioso.
- Virgo
Ese orden que tanto buscas hoy se rompe… y te desespera. Pero en ese caos hay respuestas. En el amor, podrías descubrir algo que te haga cambiar de opinión.
- Libra
El equilibrio se tambalea porque has estado cediendo demasiado. Este martes es para poner un alto. En el amor, alguien podría exigirte claridad que ya no puedes evitar.
- Escorpio
La verdad sale, te guste o no. Tu intuición no falló, pero ahora toca decidir qué haces con eso. En el amor, evita reaccionar desde el coraje.
- Sagitario
Un plan se cae o cambia, pero eso te abre otra puerta que no habías visto. No te aferres. En el amor, alguien podría sorprenderte con una actitud distinta.
- Capricornio
Se mueve algo en lo personal o familiar que te obliga a salir de tu estructura. No todo se puede controlar. En el amor, alguien podría confrontarte con una verdad incómoda.
- Acuario
Tu mente no para, pero cuidado con hacer tormentas de ideas que no son reales. Hoy necesitas aterrizar. En el amor, una conversación podría cambiar todo.
- Piscis
Te das cuenta de algo que venías evitando. Duele tantito, pero libera mucho. En el amor, podrías cerrar un ciclo que ya estaba desgastado.
Fuente: Tribuna del Yaqui