¿Iba ebrio? Pablo Montero sufre un accidente de auto y el actor de Televisa habla al respecto

Ciudad de México.- El polémico actor y cantante mexicano, Pablo Montero, recientemente brindó una entrevista en la que decidió aclarar todo escándalo con respecto a su inesperado accidente de auto en su llegada al Teatro San Rafael, el pasado domingo 22 de marzo. Con total contundencia, el actor de Televisa negó que haya sido un incidente mayor y que él haya conducido, por lo cual no iba ebrio.

El pasado domingo 22 de marzo, la obra de teatro, Perfume de Gardenia fue presentada en el Teatro San Rafael de la Ciudad de México, y lo que sería una función en la que brillaría todo el elenco de la puesta en escena, Pablo fue el que se llevó los reflectores, a causa de que sufrió un percance vehicular previo a su presentación en el mencionado proyecto musical, al cual ingresó sin hablar con la persona afectada.

Dado a que muchos lo tacharon de irresponsable y otros se preocuparon porque había ambulancias a los alrededores, Pablo en un encuentro con medios como Sale el Sol, dejó en claro que su chófer fue el que golpeó al otro carro mientras que se estaba estacionando, y como él debía entrar a la obra, dejó que él solucionara la situación: "Estaba mi chofer estacionándose y estaba una persona, le dio un raspón y fue todo lo que pasó. Yo tenía que meterme porque tenía función, pero el señor se quedó a ver lo que tenía que arreglar".

Ante esto, el intérprete de Mi Piquito de Oro, destacó que no pasó nada de gravedad, que su chófer solucionó el problema que solo fue un raspón al otro auto y nada más, por lo que pidió que no se agrandara la situación, recalcando que la situación fue manejada en su momento con las personas correspondientes: "No pasó nada, fue un raspón. Yo no estaba manejando, yo me bajé de la camioneta, me subí para poder cambiarme y él se quedó como un caballero a arreglar la situación".

Cuando se le comentó al acto de Mi Corazón Es Tuyo, que hubo ambulancias y paramédicos, declaró sorprendido que desconocía de la presencia de estos, pero se mantuvo firme en su postura de que no pasó nada grave, que todo estaba bien y los involucrados no presentaban daños de ningún tipo: "Estamos aquí afuera del teatro y de repente das un rozón o algo, pasan este este tipo de cosas".

Fuente: Tribuna del Yaqui