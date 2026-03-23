La química explota: Carín León y Cody Johnson en el NRG Stadium con 'She Hurts Like Tequila'

Houston, Texas.- El cantante sonorense Carín León se presentó anoche en el NRG Stadium de Houston, Texas, junto al artista multiplatino Cody Johnson. El evento fue un éxito rotundo, con una asistencia récord que superó los 70 mil espectadores.

Antes de subir al escenario, Carín León compartió su emoción en las redes sociales, mostrando un momento de tensión mientras sacudía las manos y aflojaba el cuello. A pesar de los nervios propios del momento, el cantante sonorense demostró su profesionalismo y entregó una presentación impecable.

La química explota: Carín León y Cody Johnson en el NRG Stadium

Carín León, conocido por su estilo inconfundible y potente voz, compartió el escenario con Cody Johnson, con quien lanzó la colaboración 'She Hurts Like Tequila' en 2025. Esta fusión de country y música regional mexicana es el resultado de una sesión de composición en Las Vegas, donde se reunieron con los coautores Trent Willmon, Johan Sotelo y Orlando Aispuro Meneses.

La presentación de Carín León en el NRG Stadium fue un momento destacado en su carrera, demostrando su capacidad para conectar con audiencias internacionales. La química entre León y Johnson fue evidente y se tradujo en los aplausos y ovaciones del público. Su colaboración ya es un éxito en las listas de popularidad.

Detalles del evento:

Fecha: 22 de marzo de 2026

Lugar: NRG Stadium , Houston, Texas

, Houston, Texas Artistas: Carin León y Cody Johnson

y Colaboración: 'She Hurts Like Tequila'

Fuente: Tribuna del Yaqui