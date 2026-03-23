Leonid Radvinsky, propietario de la página exclusiva, fallece a los 43 años por terrible enfermedad

Chicago, Estados Unidos.- El reconocido creador y propietario de la página exclusiva azul para adultos, Leonid Radvinsky, desgraciadamente se viste de luto el mundo empresarial, debido a que se ha confirmado que falleció a los 43 años de edad, a causa de una terrible enfermedad, que le fue diagnosticada hacía unos meses. Actualmente, en redes sociales miles han lamentado su muerte tan inesperada.

La empresa en la que trabajaba el joven empresario, fueron los que confirmaron el lamentable fallecimiento de Leonid, declarando que las causas fueron por el cáncer que estaba enfrentando desde hace varios años , pidiendo que se respete la privacidad de su familia en este momento de gran dolor: "Nos entristece profundamente anunciar el fallecimiento de Leo Radvinsky. Leo falleció tranquilamente tras una larga lucha contra el cáncer. Su familia ha solicitado que se respete su privacidad en estos momentos tan difíciles".

¿Qué pasará con la página?

Ante la muerte de Radvinsky, se ha dicho que esta página enfrenta un escenario de incertidumbre, debido a que se reveló trasladó su participación a un fideicomiso en 2024, tras seis años de haber adquirido la mayor parte de la plataforma en 2018, y desde el 2025, comenzó con conversaciones para vender un 60 por ciento de OnlyFans, lo que valoraba a la empresa en aproximadamente 5.500 millones de dolares.

Según los informes, era una firma de inversiones de San Francisco, Architect Capital, con los que estaba en negociaciones para liderar la oferta, que incluía una combinación de capital y cerca de 2.000 millones de dólares en deuda, al menos eso dice una supuesta fuente cercana a esta negociación, que además agregó que hasta febrero de este 2026, continuaban en una fase inicial, y el proceso podría influir en la estructura futura de la compañía y en la continuidad de su modelo de negocio.

De acuerdo con su propio portal web, Radvinsky apoyó iniciativas filantrópicas en diferentes partes del mundo. Entre las organizaciones beneficiadas figuran el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, proyectos de software libre y la West Suburban Humane Society.

#IMPORTANTE | El empresario Leonid Radvinsky, propietario de la plataforma OnlyFans, murió a los 43 años por cáncer.



Fue clave en el crecimiento global de la plataforma desde 2018.https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/Ly5yiF3E5T — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 23, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui