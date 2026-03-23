¿Ni Ángela Aguilar logra salvar a Kunno? Él sería el quinto eliminado de 'La Casa de los Famosos'

Ciudad de México.- Todo parece indicar que el público de La Casa de los Famosos ya ha tomado una contundente decisión, pues a tan solo unas horas de la gala de eliminación, se ha estado diciendo que ya se conocería quién sería el quinto eliminado del tan polémico reality show de Telemundo, que señalan al reconocido creador de contenido, Kunno, como el desafortunado, pese al apoyo de Ángela Aguilar en redes sociales, quien pidió votos para su amigo.

El pasado miércoles 18 de marzo de este 2026, se realizó la quinta gala de nominación, en la que los todos los habitantes restantes del reality show de 24 horas, pasaron al confesionario para repartir sus puntos entre tres de sus compañeros para dejarlos en riesgo de eliminación. En esta ocasión, siete resultaron con la mala fortuna de subir a placa: Caeli, Kunno, la conductora Curvy Zelma, el actor Horacio Pancheri, la exreina de belleza Julia Gama, la actriz Oriana Marzoli y Fabio Agostini.

Pese a que siete subieron a la placa de nominados por decisión de sus colegas, este lunes 23 de marzo solo habrá seis en el sum, pues uno de ellos ya se encuentra fuera de la placa y no va a enfrentarse al juicio del público en el sum, debido a que la carta de la salvación otorga a quién la posea el sacar a uno de sus colegas de esta situación que aterra a todos, fue ganada por Kenzo, el cual decidió salvar a Caeli.

Tras saberse los famosos en riesgo, se han realizado una serie de encuestas para conocer a quién de los cuatro en placa se les está dando el voto de salvación. Según lo obtenido por la cuenta de Facebook de Vaya Vaya, las votaciones hasta el momento: En primer lugar con 37 por ciento de votos a favor es Curvy, en segundo está Horacio con el 27 por ciento, en tercero Oriana con el 15 por ciento, empatados en cuarto y quinto con el 7 por ciento, están Fabio y Julio, y en último Kunno con el 6 por ciento.

Cabe mencionar que esto podría dar un giro inesperado, pues los domingo se vuelven a abrir las votaciones y los posicionamientos a lo largo de la semana entre interacciones del día a día, cambian la percepción, ya que el público en base a las respuestas deciden si darle votos extras a sus favoritos, o le dan la oportunidad a alguien más, y aunque ahora Kunno está abajo, en las siguientes horas podría subir, además de que al no ser encuesta de la empresa, internamente los números podrían ser completamente diferentes.

Fuente: Tribuna del Yaqui