"Ni vengas a México": Gustavo Adolfo Infante amenaza a Javier Ceriani tras propuesta para el Ring Royale

Ciudad de México. - Cada vez son más los famosos mexicanos que están dispuestos a subirse al Ring Royale 2026, organizado por Poncho de Nigris, pues ahora le tocó el turno al periodista y conductor de televisión Gustavo Adolfo Infante, quien, a pesar de que rechazó una propuesta del esposo de Marcela Mistral, dijo que en definitiva con quien sí se subiría sin dudarlo es el influencer Javier Ceriani.

Recordemos que estos dos personajes de la televisión han tenido varias diferencias que han provocado enemistad; incluso el titular de De Primera Mano lanzó una contundente amenaza para el argentino, quien hasta el momento de la elaboración de esta nota no ha respondido a la posibilidad de ponerse los guantes de box; pero en caso de que ocurra tendrás todos los detalles en TRIBUNA.

¿Con quién quería que peleara Poncho de Nigris?

Inicialmente, según el testimonio de Gustavo Adolfo Infante, el exintegrante del reality show La Casa de los Famosos le propuso enfrentarse cara a cara por dos millones de pesos con el actor de Televisa Rodrigo Vidal. A esto, en plena transmisión en vivo de este lunes 23 de marzo de 2026 en Sale el Sol, se negó porque no estaba dispuesto a sacarlo del olvido: "No le voy a recuperar la carrera, pobrecito, que se busque a otro que le ayude al fulano este", puntualizó.

No ha respondido

Hasta gratis pelearía con Javier Ceriani

Su molestia hacia Javier Ceriani es tan grande que le recomendó no visitar México porque correría peligro, ya que él sería capaz de buscarlo para hacerle daño; además, dejó en claro que no es el único que siente desagrado por el exmiembro de Chisme No Like. Por su parte, los internautas le echaron una ayudita al etiquetar al influencer para ver si se puede concretar este enfrentamiento en la segunda edición del show.

#Nacional | México es el país más afectado por el sarampión en América; se registran más de 14 mil casosuD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83EuDDA0https://t.co/C7ylYwogUb — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 24, 2026

"Hay fulanos que hasta gratis les daba, fíjate. Hay un fulano que ese sí es hasta personal el asunto y donde me lo encuentre sí le parto la madre, a Javier Ceriani, a Javier Ceriani sí, es más, gratis y donde me lo encuentre", especificó el comunicador para luego agregar: "Te recomiendo que ni vengas a México, eh, porque no soy yo, somos muchos los que te queremos partir la madre", finalizando con que en realidad no desea formar parte del show de Poncho de Nigris.

Fuente: Tribuna del Yaqui