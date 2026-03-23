Pleito en 'Exatlón México': Koke Guerrero y los azules tienen feroz pelea con El Mono Osuna y Humberto

Ciudad de México.- De nueva cuenta, el pleito estalló dentro del Exatlón México entre los rojos y los azules, debido a que durante la competencia se ha vuelto a demostrar una vez más, que la rivalidad no hace más que crecer, a causa de que el famoso jugador de futbol americano, Humberto Noriega, y exjugador de soccer, El Mono Osuna, provocaron una intensa pelea con el peleador de artes marciales, Alexis Vargas, y el resto del equipo de los azules, sorprendiendo a todos, por sus insultos y gritos.

Dado a que las tensiones se habían mantenido bajo control en las dos últimas semanas, en el final de esta semana 25 los rojos y azules sorprendieron a los espectadores del reality deportivo de TV Azteca, debido a que no solo se enfrentaron en los circuitos, sino en pleitos personales, a causa de los puntos que da cada uno, en especial en un momento tan importante como la segunda Serie por la Supervivencia.

En esta ocasión, las tensiones han vuelto a elevarse hasta el cielo, reavivando con mayor intensidad la rivalidad entre el equipo de Koke Guerrero y el de Mati Álvarez, durante la noche del pasado domingo 22 de marzo, debido a que Alexis una vez más comenzó a humillar a los rojos después de haberle ganado un punto a Humberto, por lo que fue y se sentó a su lado, explicándole como es que debía de tirar la estafeta.

Ante esta situación, el denominado 'Prime Time' solamente lo ignoró y le pidió que se retirara a su lugar, a lo que se fue y desde su lugar comenzó a gritarle que siempre con él perdía, por lo que El Mono salió en su defensa y Adrián Leo intervino para callarlo, asegurándole que debía dejar brillar a sus compañeros y no estar de envidioso, por lo que este le gritaba que eran su pique, o sea que no representaban riesgo.

Cabe mencionar que desgraciadamente, pese a que estuvieron todos muy a la par e incluso la competencia se definió con relevos, el equipo de Evelyn Guijarro perdió la Supervivencia, por lo que los rojos se quedaron una semana más juntos y fueron tres mujeres al Duelo de Eliminación, resultando en que la patinadora profesional mexicana, Doris del Moral, fuera la eliminada y se despidiera de sus compañeros.

Fuente: Tribuna del Yaqui