Señalan a Alan Ritchson por presunta agresión a un vecino; VIDEO mostraría la pelea frente a sus hijos

Tennessee, Estados Unidos. - El actor estadounidense Alan Ritchson nuevamente está envuelto en un escándalo, pues desde el pasado domingo 22 de marzo de 2026 está siendo investigado por un incidente ocurrido en un suburbio residencial de Nashville, ya que aparentemente en ese punto de la ciudad agredió físicamente a un vecino sin importarle la presencia de sus hijos menores.

De acuerdo con medios como TMZ, el nombre de la supuesta víctima es Ronnie Taylor. El inicio del conflicto fue el sábado, justo en el instante en que el hombre que interpretó a Aquaman/Arthur Curry en la serie Smallville pasó a alta velocidad a bordo de una motocicleta Kawasaki de color verde; según la versión de Taylor, la celebridad hizo sonar el motor y él, como respuesta, un gesto obsceno, mismo que le devolvió Ritchson.

Sin embargo, la situación no terminó ahí, porque al día siguiente, aproximadamente a mediodía, se repitió la acción, aunque esta vez Ritchson venía con sus dos hijos, quienes traían sus propias motocicletas. La supuesta víctima le pidió que se detuviera, con grosería incluida, y la discusión escaló al punto de que se propinaron golpes, comenzando cuando Ritchson lo golpeó en el rostro y le dio una patada; una vez que cayó al suelo, le pegó en la parte posterior de la cabeza.

Captura de pantalla del video

En dicho pronunciamiento público, Taylor indicó que el actor le dio cuatro puñetazos mientras estaba en el piso, lo que le provocó hematomas e inflamación visibles; además, el medio compartió un par de fotografías del ciudadano. Afortunadamente, a pesar del susto, no requirió hospitalización; por lo pronto, confirmó que ya interpuso una denuncia contra el actor ante las autoridades.

¿CÓMO? uD83DuDE31

Alan Ritchson fue grabado en video presuntamente golpeando a su vecino enfrente de unos niños pic.twitter.com/jNXNP04rgj — Juanito Say (@JuanitoSay) March 23, 2026

Asimismo, circula en redes sociales un video donde Alan Ritchson golpea a un sujeto arrodillado en el suelo mientras sus dos hijos observan la escena. Por otro lado, según fuentes cercanas a la estrella, Ronnie Taylor habría iniciado la confrontación, lo que derivó en que sufriera una lesión leve en un dedo, además de cortes y moretones. Ni el actor ni sus representantes han emitido declaraciones, y no se reportan arrestos; no obstante, la investigación sigue en curso.

Fuente: Tribuna del Yaqui