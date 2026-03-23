'Supernatural' de luto: Muere Carrie Anne Fleming a los 51 años; por esta es la terrible enfermedad

Los Ángeles, Estados Unidos.- La reconocida y querida actriz estadounidense, Carrie Anne Fleming, desgraciadamente tras una larga lucha a una terrible enfermedad, ha perdido la batalla, pues se acaba de confirmar su lamentable muerte a los 51 años de edad, por lo que sus millones de fans y elenco de Supernatural, se encuentran vestidos de un muy triste luto en su memoria, que deja un legado en el cine y la pantalla chica.

Este lunes 23 de marzo del 2026, diferentes medios estadounidenses y británicos, han afirmado que la reconocida actriz perdió la vida a sus 51 años de edad el pasado jueves 26 de febrero del año en curso, mientras que estaba en la ciudad de Sidney, Columbia Británica. Con respecto al porqué no se había informado anteriormente de su fallecimiento, no hubo respuesta, pero ya se ha revelado que el cáncer de mama, sería la posible causa del deceso.

Según el reconocido actor, Jim Beaver, quien fue uno de sus compañeros en la serie de Supernatural, en una entrevista para la revista Variety, rompió el silencio al respecto, destacando que él sabía que su fallecimiento fue a causa de complicaciones en su enfermedad anteriormente mencionada, contra la cual luchaba desde hace varios años. Cabe mencionar que hasta el momento, la familia no ha salido para confirmar o desmentir lo dicho, por lo que solo es una teoría.

Carrie Anne Fleming en Supernatural. Internet

¿Quién fue Carrie Anne Fleming?

Anne, nacida en Digby, Nueva Escocia, debutó en sus 20's en el Kaleidoscope Theatre y en la Kidco Theatre Dance Company, en diversas puestas en escenas, que después la llevaron a la serie de Viper, y al cine de la mano de Adam Sandler, siendo su debut en Happy Gilmore. Sin embargo, después de esto, poco a poco fue avanzando hasta llegar al género de terror con el protagonismo en la serie Masters of Horror.

Aunque la serie de Dario Argento le dio su mayor popularidad, su mayor éxito y por las que es mayormente recordada es por su participación en la serie Supernatural, en la que era 'Karen Singer', la esposa del personaje principal, y en la serie de la CW, iZombie. Otras series y filmes para las que participó fueron The Tooth Fairy y Bloodsuckers.

?? Fallece Carrie Anne Fleming, actriz de Supernatural e iZombie a los 51 años por cáncer de mama



La actriz canadiense Carrie Anne Fleming murió el 26 de febrero en Sidney, Columbia Británica, a los 51 años, a causa de cáncer de mama. Fue conocida por sus participaciones en las… pic.twitter.com/vXV1kRrf0j — Proyecto Puente (@ProyectoPuente) March 23, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui