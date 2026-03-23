Tu WhatsApp limpio: Pasos sencillos para evitar que fotos y videos se guarden en tu celular

Ciudad de México.- El constante intercambio de mensajes a través de WhatsApp trae consigo una enorme cantidad de archivos multimedia. Día a día, los grupos de amigos, familiares o compañeros de trabajo comparten cientos de imágenes, memes, documentos gráficos y videos. Toda esta información consume rápidamente la capacidad de almacenamiento de los teléfonos y genera desorden dentro de la galería.

Para evitar que la memoria de tu equipo se sature, resulta muy útil realizar algunos ajustes dentro de la propia plataforma de mensajería. Existen funciones configurables que te permiten bloquear la descarga autónoma de archivos y evitar que estos elementos visuales terminen mezclados con tus recuerdos personales. El proceso es rápido y se puede aplicar tanto en sistemas operativos Android como en iOS.

Configuración para Android

Si utilizas un dispositivo Android, tienes la posibilidad de ocultar el material que recibes por chat. Sigue estos pasos para que no aparezca en tu galería de fotos:

Abre la aplicación y pulsa el ícono de los tres puntos ubicado en el rincón superior derecho de la pantalla.

Presiona la opción de Ajustes .

. Busca el apartado de Chats y entra en esa sección.

y entra en esa sección. Desactiva el botón llamado Visibilidad de Archivos Multimedia.

Con esta acción, el contenido permanecerá visible únicamente al entrar a la conversación, dejando tu galería limpia. Si deseas reducir el consumo de tu plan de internet y ahorrar espacio de forma simultánea, lo ideal es apagar las descargas autónomas mediante esta ruta:

Ingresa nuevamente a Ajustes y selecciona Almacenamiento y datos.

Dirígete al área de Descarga Automática .

. Verás opciones tanto para redes móviles como para Wi-Fi .

. Desmarca las casillas de fotos y videos

A partir de ese momento, tú decidirás qué archivo visualizar tocando directamente la pantalla.

“WhatsApp”



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Configuración para iPhone

En el caso de los teléfonos de Apple, la ruta es muy similar. Para frenar la llegada de imágenes a la aplicación Fotos, haz lo siguiente:

Accede a WhatsApp y toca el engranaje de Configuración en la esquina inferior derecha.

en la esquina inferior derecha. Entra al menú de Chats.

Apaga el interruptor que dice Guardar en el carrete.

en el carrete. Finalmente, para gestionar el gasto de datos y proteger la memoria interna en el sistema iOS, aplica este método:

Regresa al menú principal de Configuración dentro de WhatsApp.

Entra a Almacenamiento y datos.

Ubica el segmento de Descarga Automática de Multimedia.

Entra a los renglones correspondientes a fotos y videos para seleccionar la opción Nunca.

De esta forma, cada elemento gráfico llegará difuminado al chat y solo cobrará nitidez cuando decidas pulsarlo con tu dedo, asegurando un mejor control del espacio libre en tu móvil.

Fuente: Tribuna del Yaqui