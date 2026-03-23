Victoria Ruffo lanza ataque contra Eugenio Derbez tras reportarse su muerte; dice lo dejará sin herencia

Ciudad de México.- La reconocida actriz de melodramas mexicana, Victoria Ruffo, recientemente usó su tan famoso sentido del humor para lanzar otro ataque a su expareja, el polémico actor y comediante mexicano, Eugenio Derbez, pues después de que se reportara su muerte en redes sociales, la artista de Televisa ha bromeado con el tema del dinero, que siempre es tan mencionado, afirmando que va a dejar sin herencia al que fue su esposo porque no lo merece.

Después de que salió a negar su muerte, la protagonista de Corona de Lágrimas, fue abordada por la prensa en su más reciente encuentro, con cuestionamientos sobre afectaciones a su familia, en el que señalaron que José Eduardo Derbez se enteró en entrevista, a lo que Ruffo declaró que ninguno de sus familiares lo vio o creyó, asegurando que a ella le valen los chismes, pues sigue viva y sabe que en algún momento va a morir, así que disfruta su vida: "Ay, pobre, ¿en serio? Oye, yo ni enterada. La verdad me vale gorro. O sea, digo, aquí estoy vivita y coleando todavía, ¿no? Todos nos vamos a morir algún día".

Con respecto a que pensaba de la filtración de su muerte en TikTok, declaró que la gente ya debe de empezar a cuidarse, en especial sabiendo de lo que es capaz la inteligencia artificial, destacando que deben de verificar de dónde proviene esta información en el futuro, para no caer en estas declaraciones: "Eso de la inteligencia artificial está bien canijo, la verdad. Pero pues hay que cerciorarse, hay que estar metidos en otro tipo de noticias también".

Ante esto, tomando con buen humor las especulaciones de su fallecimiento, la protagonista de La Madrastra declaró que iba a dejar sin un solo peso de su herencia al padre del mayor de sus hijos, el creador de La Familia P.Luche, asegurando que no tiene porque dejarle nada y que además de todo, entre risas aseguró que era demasiado codo y no se lo merecía: "No, yo no voy a dejarle nada. Nada. Pues… además es bien codo, no, no, no, no

Finalmente, confesó que celebra 25 años de matrimonio con Omar Fayad, el político padre de sus dos hijos menores, destacando que aunque no han podido hacer una fiesta como tal, pero que él le escribió una carta muy hermosa, y eso lo hace valorar todo lo que han construido juntos: "Me escribió una carta tan bonita porque él escribe muy bonito. Y yo soy medio mensa para eso, no sé decir cosas bonitas, la verdad. Pero lo que me escribió fue que hemos logrado, a pesar de las distancias y nuestras carreras, tener un matrimonio bueno, con cariño, con amor y una familia".

"No voy a dejarle nada" ¡Victoria Ruffo CONFIESA que Eugenio Derbez NO FIGURARÁ en su TESTAMENTO! #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut#SaleElSolTV pic.twitter.com/BjKgtWNPJ6 — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) March 23, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui