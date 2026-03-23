(VIDEO) Concierto de Grupo Firme se pone violento: Hombre enloquece y se agarra a golpes; agrede a mujeres

Tegucigalpa, Honduras.- De nueva cuenta, la banda masculina sinaloense, Grupo Firme, están en el centro del escándalo, debido a que recientemente se ha filtrado un video en el que se puede ver como su concierto se pone violento de manera inesperada de un momento a otro, después de que un hombre enloquece en las gradas y comienza a agarrarse a golpes con varios asistentes, incluso agrede a dos mujeres que estarían seriamente lesionadas.

La banda que tiene como vocalista a Eduin Caz, el pasado viernes 20 de marzo se presentó en el Estadio Nacional Chelato Uclés, ubicado en Honduras, donde miles de personas acudieron para disfrutar del concierto, que parecía que era todo un éxito y sin complicaciones, incluso en medios locales se dijo que era el evento más esperado hasta ese momento del año, por lo que no se esperaba que hubiera nada más interesante que dicha presentación.

Sin embargo, este pensamiento acaba de cambiar hace unas cuantas horas, debido a que recientemente, en redes sociales se comenzaron a filtrar algunos videos de la presentación de los intérpretes de El Pantera, en la que se puede ver como dos de los asistentes al lugar comienzan a pelearse, y como la situación cada vez se pone más tensa, hasta que se llega a gritos y empujones entre los involucrados en la serie de dimes y diretes.

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Una vez que los gritos y empujones comenzaron, la situación escaló en pocos segundos, debido a que se comenzaron a agarrar a golpes, y el hombre que comenzó todo sometió a su confrontador y lo golpeaba sin piedad, por lo que incluso dos mujeres trataron de intervenir en el altercado para calmar todo y que se detuvieran, pero, lejos de conseguir un alto a la agresión, ellas se volvieron víctimas del hombre, debido a que este empujó a una con fuerza, y a la segunda que estaba por encima de él, la jaló del cabello, la sacudió y después la alzó entre sus brazos y la arrojó varios asientos de las gradas.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud de las víctimas, pero se dice que ambas mujeres presentan lesiones severas de esta fuerte agresión. Por otro lado, las autoridades locales no han emitido un comunicado al respecto, pero se espera que pronto lo hagan, al igual que los intérpretes de Ya Supérame y Alaska, que no se han pronunciado tampoco y se sabe que ellos siguieron con el concierto pese a la trifulca en las gradas.

Fuente: Tribuna del Yaqui