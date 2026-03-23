¿Viene dinero? Horóscopo Chino para este lunes 23 de marzo del 2026, día del Mono de Fuego Yang

Ciudad de México.- El Horóscopo Chino acaba de renovarse, por lo que ahora se encuentra regido por el Año del Caballo de Fuego, y ahora, los expertos en astrología oriental, han revelado que es que lo que te depara tu signo del zodiaco chino, según tu año de nacimiento, para este lunes 23 de marzo del 2026, en el que es el día del Mono de Fuego Yang, ¿acaso vendrá el amor a tu vida o habrá suerte en el dinero?

Contrario al horóscopo tradicional, como el de Mhoni Vidente, que va de Aries a Piscis, en este se basan en 12 animales cíclicos, Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo que no es por mes, sino por el año de nacimiento, basado en el calendario lunar, cada año se combina con uno de los cinco elementos, que son madera, fuego, tierra, metal, agua, creando un ciclo de 60 años, que rotan cada dos años.

Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

El Mono y el Fuego Yang potencian tu capacidad para negociar, convencer o proponer ideas, pues hoy tu mente puede sentirse especialmente despierta, casi como si todo encajara más rápido de lo habitual.

Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

A veces adaptarse también es avanzar, no todo tiene que ser de una manera, y aunque el ritmo del día puede parecerte acelerado, incluso un poco caótico, hay oportunidades que podrías aprovechar si decides flexibilizar tu postura.

Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

La energía del día puede generar cierta tensión, como si alguien quisiera marcar un juego distinto al tuyo, por lo que es importante que evites competencias innecesarias y elegir bien dónde poner tu energía será clave para no desgastarte.

uD83DuDCA5uD83DuDC34 ¡Feliz Año Nuevo Chino!



A partir de hoy, 17 de febrero, según el horóscopo chino, empieza el Año del Caballo, una celebración que recorre el mundo entero como el viento que se siente en el rostro al galopar. Más de 1.500 millones de personas celebran esta fiesta en todo el… pic.twitter.com/mmce5BTGW2 — Biblioteca Nacional de Colombia (@BibliotecaNalCo) February 17, 2026

Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

El Fuego Yang activa lo social, y el Mono añade un toque de sorpresa en cada intercambio, por lo que hoy podrías encontrarte en medio de conversaciones interesantes, aunque algo intensas.

Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

El Fuego Yang potencia tu presencia y te coloca en una posición favorable para liderar o influir, por lo que hay altas probabilidades que si te relacionas con las personas adecuadas, destaques en proyectos o decisiones importantes., solo cuida no ir demasiado rápido.

Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

tu forma de observar puede darte una ventaja clara en un día tan movido. El Mono propone acción, pero el Fuego Yang también revela intenciones. Hoy podrías notar detalles que otros pasan por alto. No es necesario intervenir en todo. Saber cuándo hablar y cuándo callar será tu mejor estrategia

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

Podrías recibir una propuesta interesante o tener una idea que te entusiasme, pero, antes de lanzarte, revisa los detalles, recuerda que el entusiasmo con dirección siempre gana.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)

El Mono y el Fuego Yang te invitan a salir, interactuar o simplemente abrirte a nuevas experiencias, incluso puede que tengas una conversación o encuentro que podrían dejarte pensando en lo que viene para ti en un futuro.

uD83DuDC0EuD83DuDD25 Año del Caballo de Fuego: según tu año de nacimiento, ¿ya sabés qué animal del horóscopo chino sos? uD83DuDC2FuD83DuDC0DuD83DuDC12? https://t.co/CbVxd27tYB pic.twitter.com/RiDOITW7AS — Matias (@Lodicelaluna) February 19, 2026

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)

Es un gran momento para mostrar lo que sabes hacer, pero solo cuida no excederte en confianza, recuerda que ty talento brilla más cuando se combina con equilibrio.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)

El Mono propone soluciones creativas, y el Fuego Yang impulsa la acción, en especial porque el ritmo del día puede sacarte de tu estructura habitual, pero también puede abrirte nuevas perspectivas, y tal vez encuentres una forma distinta de resolver algo que venías organizando.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030)

El Mono tiende a moverse con astucia, y el Fuego Yang intensifica las dinámicas sociales, por lo que puede que hoy percibas cierto juego de intereses en el ambiente.

Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

La energía del día puede resultarte algo intensa, pero también estimulante si logras adaptarte, pues el Mono propone movimiento, y el Fuego Yang invita a expresarse.

(1/14) ¿NO SABES QUE ANIMAL ERES EN EL HORÓSCOPO CHINO?



¿Sabías que en el horóscopo chino no importa el mes, sino el año en que naciste? A diferencia del zodiaco occidental, aquí te rige un animal que cambia cada año lunar.



¡Vamos a descubrir el tuyo en este hilo!



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Fuente: Tribuna del Yaqui