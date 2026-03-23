¿Ya se le subió? Lupita TikTok desata polémica por su actitud con un fan que le pidió una foto

Monterrey, Nuevo León.- La influencer regiomontana Lupita TikTok vuelve a estar en el centro de atención tras la difusión de un video captado por un fan. Durante sus primeros meses en internet, la joven originaria de Monterrey construyó una base sólida de seguidores gracias a su aparente naturalidad y estilo de vida cotidiano. Sin embargo, su imagen se ha transformado en tiempos recientes, sumando críticas sobre su entorno familiar y las situaciones sobre su hija.

El episodio más reciente que ha generado controversia involucra una grabación de apenas 13 segundos. El material, compartido originalmente en la plataforma de TikTok bajo el perfil del usuario @palolote, muestra el instante en que un joven se aproxima a la creadora de contenido. El muchacho, quien viste una sudadera blanca y pantalones de mezclilla, se acerca con la intención de obtener una fotografía junto a la regiomontana.

La respuesta de Lupita quedó registrada ante la cámara y ha sido el motivo principal de las críticas. Al escuchar la petición, la creadora responde con la palabra "Rápido", mostrando una expresión facial de evidente incomodidad. Acto seguido, posa usando solo una mano y se retira del lugar a paso veloz. El joven seguidor alcanza a darle las gracias por el gesto, pero ella continúa su camino sin voltear a mirarlo ni emitir otra palabra.

Este breve intercambio fue suficiente para que le llovieran críticas de todo tipo en Internet. La situación escaló cuando la cuenta de la red social X, titulada ¿Por qué es tendencia en México?, retomó el clip. En ese espacio, una gran cantidad de usuarios comenzó a emitir juicios sobre su actitud, utilizando calificativos como "prepotente" para describir la forma en que trató a quien buscaba un recuerdo fotográfico.

uD83DuDEA8 Lupita TikTok :

La aCsina de bebés ahora se cree la gran uD83DuDCA9.

Un fan le pidió una foto y fue prepotente.

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Monterrey y sus famosos.

uD83EuDD22#TioTendencias #Morena pic.twitter.com/wycifBFk5B — ¿Por qué es tendencia en México? (@TendenciasMX) March 23, 2026

La muerte de su hija

Guadalupe Villalobos, mejor conocida como Lupita TikTok, atravesó hace unos meses uno de los episodios más dolorosos para cualquier madre, pues su hija recién nacida falleció el 13 de mayo de 2025, a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio en el Hospital Materno Infantil de Nuevo León. A esto se sumó que su esposo, Ricardo, conocido como 'Medellín', fue arrestado por su presunta responsabilidad en un delito de abuso, cometido contra la propia creadora de contenido.

“Lupita TikTok”:

Porque según rumores, su bebé presenta muerte cerebral. pic.twitter.com/hzzDFB3E50 — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) April 30, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui