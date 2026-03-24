Ana Bárbara vive un infierno: Destapan que amante de Ángel Muñoz enloqueció y atentó contra su vida

Ciudad de México.- Todo parece indicar que la reconocida cantante de rancheras mexicana, Ana Bárbara, estaría más que viviendo en una pesadilla, sino que viviría un infierno entre la inseguridad y el escándalo, pues recientemente un presunto amigo de Adriana Toval, la que es la amante de Ángel Muñoz, prometido de la artista antes mencionada, declaró que la presentadora no está bien y enloqueció de coraje hacía el oficial, por lo que atentó contra su vida.

Tal parece que la denominada 'Reina Grupera' no solamente tiene que vivir en medio del escándalo por el tema de Ángel y su presunta infidelidad, sino que ahora, según declaraciones del cantante, Francisco Cantú, debe de enfrentar a una mujer despechada y peligrosa, que al parecer estaría intentando atentar en contra de la vida del oficial de aduanas en aeropuerto estadounidense, y posiblemente ella también enfrente un serio peligro.

Según el cantante que se volvió viral tras muerte de Dulce, acusando a Romina Mircoli de maltrato, ahora dice que Adriana tiene tanto coraje contra Ángel por comparaciones con Ana Bárbara y no querer dejarla, que supuestamente quiere matarlo con envenenar su comida con anticongelante, y que pe le advirtió que no, que es muy letal: "Yo le mando un mensaje a Ángel, que se revise y que se haga un examen del cabello. Ahí le sale si tiene algo, porque recordemos que Adriana comentó que él duró 3 días con diarrea. Si intentó desvivir a alguien es un delito muy grave".

Según el intérprete de Piernas Rotas, ella y Muños discuten mucho y le ha ido agarrando coraje y odio, porque no lo quiere con la cantante mexicana, señalando que es como los celos de película en el que recalcan: "Si no está conmigo, no estará con nadie y que ella misma le confesó su planes de matar a Ángel: "Ella me dijo que sí se lo puso, y luego tiempo después veo que dice que él estuvo enfermo del estómago, entonces sí se lo puso. Eso es algo muy serio. Y si hay que decirlo en una corte, lo voy a decir".

Ante esto, mencionó que Ángel la humillaba llamándola "fea, cara de simio" y que tenía una "belleza" en su casa", destacando que aunque ella culpe al marido de la intérprete de Qué Poca de tóxico, ella también lo es, afirmando que para detener todo esto, él está dispuesto a hablar ante un Juez y contar esto: "No tengo miedo, porque así esta persona tendrá su merecido para que no le haga lo mismo a alguien más. Incluso la invito a que me demande, para yo decirlo en su cara, porque aquí la credibilidad es lo que va a contar".

Mira, en un principio ella me había pedido que yo filtrara información, porque me hacían caso los medios. Ella es la amante de Ángel y yo lo único que hice fue retuitear lo que me mandó y reenviar los videos donde están los 2 juntos", concluyó Cantú.

Fuente: Tribuna del Yaqui