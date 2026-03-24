Ariel López Padilla rompe el silencio sobre el escándalo de infidelidad de Ana Bárbara: "Es doloroso"

Ciudad de México.- El reconocido bailarín y actor mexicano, Ariel López Padilla, en una reciente entrevista ha decidido finalmente romper el silencio para dar su contundente opinión con respecto al tan mencionado escándalo de infidelidad por parte del oficial de aduanas en aeropuertos, Ángel Muñoz, a la querida cantante de rancheras mexicana, Ana Bárbara, mostrándole su apoyo, asegurando que "es doloroso" para ella.

Padilla, al ser cuestionado en su encuentro con Venga la Alegría sobre el tema, declaró que él conoce bien a Ana y que por su parte, "siempre tendré muy presente" su apoyo y amor a su hija, María Levy, por ello la cantante tiene "mi gratitud infinita y mi respeto", señalando que hizo mucho por su hija tras la muerte de Mariana Levy: "Yo sé que con Ana Bárbara sí convivió. Eran cómplices y se quieren mucho, y después ahora, cada quien va llevando su vida, pero hay un cariño y un respeto. Siempre le brindó su casa en Santa Mónica, allá en California. Se iba a dar sus escapadas para allá".

Ante la insistencia para que hable sobre el tema de la intérprete de Qué Poca, declaró que él no quiere hablar, que prefiere mantener una prudencia en el tema, incluso exhortó a los medios a hacer lo mismo, porque considera que es un tema privado y muy delicado, por lo que se debe de dejar que siga su curso: "Pues mira, yo creo que es un momento en el que hay que mantener mucha prudencia. Dejar que transcurra el proceso que se está dando".

De la misma manera, agregó que él pese a estar en apoyo de la exparticipante de ¿Quién Es La Máscara?, en realidad no tiene información extra del caso, y solo puede decir que sabe que es un momento doloroso para Ana Bárbara y él desea que vea el aprendizaje que viene con esto, pese a que puede ser complicado: "Tengo poca información, pero lo que te puedo compartir es que siempre resulta doloroso que las personas que uno quiere y respeta vivan procesos de vida difíciles. Ahí hay un aprendizaje para quienes lo viven y para quienes somos testigos de lo que están viviendo".

Finalmente, el exjurado de Las Estrellas Bailan en Hoy, declaró que no puede decirle nada más a Ana que desea que se termine esto pronto y de la mejor manera posible para que ninguno de los implicados siga sufriendo por esta lamentable situación que enfrenta: "Lo que puedo desear es que sea lo mejor para todos y que al final se resuelvan los problemas como se tengan que resolver. Yo lo lamento, personalmente, que se den ese tipo de situaciones".

#EnExclusiva Ariel López Padilla comparte su opinión sobre la situación que vive Ana Bárbara y afirma que hay un cariño especial con la cantante. uD83DuDC40uD83DuDCA5#VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m. por Azteca UNO.

.uD83DuDC49uD83CuDFFC Azteca UNO EN VIVOhttp://bit.ly/VivoVLA pic.twitter.com/Vl0YH96kkC — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) March 24, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui